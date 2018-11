Seit 45 Jahren verfügt der Bopparder Schützengesellschaft über eine Damenriege. Doch bis es so weit war, hat es gedauert. Frauen spielten in Schützenvereinen lange Zeit keine Rolle, daher ist in den Vereinschroniken über ihre Aktivitäten in der Regel auch nichts zu finden. Das trifft vor allem auf die Anfangszeit der Bopparder Schützengesellschaft zu, denn der Verein existiert bereits seit mehr als 500 Jahren, zuerst als Schützengilde und ab 1848 dann als Schützengesellschaft.

In der jüngeren Vergangenheit hielt die Damenwelt aber allmählich Einzug in die Schützengesellschaft. Bei neuen Mitgliedern wurden die Gattinnen der eingetretenen Schützen automatisch aufgenommen. Diese Maßnahme hatte großen Einfluss auf ...

Lesezeit für diesen Artikel (474 Wörter): 2 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.