Mit dem Drahtesel die Geschichte erkunden

Der neue Rad-Rundweg „Römer, Ritter, Klosterfrauen“ in der Verbandsgemeinde Simmern führt zu den Orten unserer Geschichte. Die knapp 30 Kilometer lange Radtour ist als Rundweg angelegt und verbindet die Orte Pleizenhausen, Bergenhausen, Budenbach, Horn, Klosterkumbd, Niederkumbd und Kümbdchen mit der Stadt Simmern.

Zurzeit montiert die Firma Hunsrück Velo von Jupp Trauth (3. von rechts) die Beschilderung des neuen Radweges auf historischen Spuren. VG-Bürgermeister Michael Boos (2. von rechts) hält die Strecke besonders für Familien mit Kindern geeignet.

Foto: Werner Dupuis

Die Trasse verläuft größtenteils über Wirtschafts- und Forstwege mit einigen weiteren ruhigen Straßenabschnitten. Entlang der Strecke erlebt der Betrachter die Inwertsetzung archäologischer Bodendenkmäler sowie die Vermittlung von Wissen über diese Kulturgüter. Ins Rollen gebracht hatte das Projekt ein Antrag der CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat vor gut zwei Jahren (wir berichteten). „Die Idee dazu kam mir bei einem Spaziergang entlang der Budenbacher Hügelgräber“, berichtete seinerzeit der Beigeordnete Ulrich Sopart. „Die waren völlig zugewuchert und den Jugendlichen im Ort gänzlich unbekannt. Ich habe mich daran erinnert, dass wir noch mehr solcher interessanten Bodendenkmäler aus völlig unterschiedlichen Zeiten haben und mich gefragt, ob man da nicht was draus machen kann. Bei meiner Fraktion stieß ich auf große Zustimmung, deshalb haben wir diesen Antrag formuliert.“

Bei den anderen Ratsfraktionen rannte Sopart offene Türen ein – das Vorhaben wurde einstimmig beschlossen. „Der Hunsrück ist schon eine wahre Fundgrube“, erläutert Museumsleiter Fritz Schellack, der die Konzeption des Radweges mit ausgearbeitet hat. „In fast jedem Ort unserer Verbandsgemeinde gibt es irgendwelche Funde – ob aus römischer und keltischer Zeit oder aus der Steinzeit. Ich habe mir erst mal Gedanken darüber gemacht, wie sich solche Stätten zeitgemäß aufbereiten lassen und wie sie sowohl in das Museumskonzept als auch in das bestehende Radwegenetz der VG zu integrieren sind.“

So befindet sich am Ortsrand der Gemeinde Budenbach eine Grabanlage aus der Römerzeit, in der Nähe der Gemeinde Horn erheben sich die Reste einer ehemaligen Ringburg-Wallanlage und in der Ortslage von Klosterkumbd lädt ein kleiner Klostergarten zur Rast und zur Erinnerung an das ehemalige Kloster Chumbd ein.

Der thematische Radrundweg ergänzt das Streckennetz der Verbandsgemeinde. Er ist in Simmern direkt an den Schinderhannesradweg angebunden und über Laubach geht es mit einer knapp drei Kilometer langen Verbindung zu diesem Radweg und nach Kastellaun. Für die zweifelsfreie Orientierung unterwegs sorgt die dichte Wegweisung entsprechend den strengen Vorgaben des Landes: Große Schilder geben an allen Verzweigungsstellen die nächsten Fern- und Nahziele an und als „Markenzeichen“ ist das farbenfrohe Logo des Rundweges eingeschoben. In Arbeit sind für alle wichtigen Plätze unterwegs aktuelle Infotafeln.

Entlang der Strecke bestehen verschiedene Einkehrmöglichkeiten. Der Einstieg in den Rundweg ist von jedem der beteiligten Ortschaften aus möglich. Vom Startpunkt Simmern aus führt die Velotrasse über Pleizenhausen, Bergenhausen, Budenbach, Horn, Klosterkumbd, Kümbdchen und Keidelheim zurück in die Kreisstadt. Derzeit montiert die Firma Hunsrück Velo von Fahrradpionier Jupp Trauth und seinem Team die Beschilderung.

VG-Bürgermeister Michael Boos hebt die Familienfreundlichkeit des Kurses hervor: „Die Strecke lässt sich hervorragend mit Kindern bewältigen und bietet fantastische Ausblicke.“

Der neue Radweg „Römer, Ritter, Klosterfrauen“ ist in Kürze auf der Homepage der Verbandsgemeinde Simmern auf www.simmern.de einzusehen.