Ministerin auf Stippvisite in Sohren-Büchenbeuren

Stefanie Hubig hat am Montagmittag der Sohren-Büchenbeurener Paul-Schneider-Realschule plus einen Besuch abgestattet. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin informierte sich vor Ort über die Erfahrungen der Bildungseinrichtung mit dem Projekt „Selbstverantwortliche Schule“.

Schüler der fünften Klasse stellten Ministerin Stefanie Hubig (2. von rechts) ihre Chemiekenntnisse unter Beweis. Die „Schülerfirma“ der Lerngruppe sieben führte einen Sketch auf und die Bienen AG schleuderte Honig. Außerdem hatten die Schüler Leckereien für Hubig gekocht.

Foto: Werner Dupuis

Denn die Paul-Schneider-Schule ist landesweit eine von sieben Schulen, die mit einer administrativen Selbstverwaltung arbeitet. Das Projekt wurde im Schuljahr 2014/15 gestartet. Die teilnehmenden Schulen rekrutieren ihr Lehrerpersonal selbstständig und erhalten keine zugewiesenen Lehrer. „Dadurch können wir beispielsweise auf zusätzliche Qualifikationen achten und sehen, dass das Personal zu der pädagogischen Ausrichtung unserer Schule passt“, erläutert Rektor Steffen Möller im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir schauen darauf, dass das Gesamtpaket einfach stimmig ist. Die Lehrer, die wir aussuchen, müssen zum Qualitätsprogramm unserer Schule und zum Team passen. Das gilt übrigens nicht nur für die Pädagogen, sondern auch für das Verwaltungspersonal.“

Ins gleiche Horn stößt Konrektor Kay Baumgarten. „Konzepte brauchen Köpfe“, erläutert er. „Ein weiterer Vorteil ist, dass die Bindung zwischen Schule und Lehrer viel stärker ist, wenn beide Seiten zusammenarbeiten möchten. Dadurch ist bei uns die Fluktuation geringer als an anderen Schulen.“

Ministerin Hubig erklärte, dass man das Angebot der Realschulen plus in der Öffentlichkeit bekannter machen will, weil dort gute Arbeit geleistet werde. „Nicht zuletzt setzt diese Schule mit dem Gedenken an Paul Schneider ein Zeichen, wie wir in instabilen Zeiten mit unserer Vergangenheit umgehen.“ An die Vergangenheit der Sohren-Büchenbeurener Einrichtung erinnerte auch Ingo Noack, Vorsitzender des Fördervereins und Ex-Konrektor der Schule, die sich in den 90er-Jahren mit vielen Russlanddeutschen befassen musste und aktuell mit Flüchtlingen beschäftigen muss. „Wir wurden von der Weltgeschichte überrollt und haben Konzepte zur individuellen Förderung unserer Schüler entwickelt. Wir arbeiten nicht in Klassenverbänden sondern in Teams. Daraus hat sich dann die Selbstverantwortung entwickelt.“ mal