Ministerbesuch auf dem Kauerhof: Klöckner setzt auf Zukunft der Landwirtschaft

Bei einer deutschlandweiten Rundreise verschafft sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner einen Eindruck von Gegenwart und Zukunft des Agrarsektors. Bereits seit vielen Jahren ist die Bad Kreuznacherin Expertin auf diesem Gebiet und widmete sich im Wahlkampf zur letztjährigen Bundestagswahl intensiv dem Thema „Vom Acker in die Cloud“. Unter dieser digital angehauchten Überschrift besuchte die Ministerin am Dienstag den Milchviehbetrieb Kauerhof der Familie Berg in Argenthal.

Ministerin Julia Klöckner besucht Kauerhof in Argenthal 1 von 15 Digitale Technik hat längst in die Traktoren Einzug gehalten. Moritz Mühleis aus Argenthal steuert die Arbeit des Pflanzenschutzes über GPS-Daten und arbeitet somit extrem genau.



Foto: Werner Dupuis

2 von 15 Freilauf drinnen wie draußen gehört auf dem Kauerhof zur Tagesordnung für das liebe Vieh.



Foto: Werner Dupuis 3 von 15 Joachim Berg beim Rundgang mit der Ministerin.



Foto: Werner Dupuis 4 von 15 Das Tierwohl soll auch künftig eine hohe Bedeutung haben, erklärt Ministerin Julia Klöckner.



Foto: Werner Dupuis 5 von 15 Landwirtschaftliche Themen gibt es genug, über die Joachim und Wilfried Berg mit der Ministerin sprechen könnten. Vater Wilfried ist Kreisvorsitzender des Bauern- und Winzerverbandes.



Foto: Werner Dupuis 6 von 15 Medienleute von Schreibern über Fotografen bis zu Kameramännern interessierten sich für Klöckners Besuch.



Foto: Werner Dupuis 7 von 15 Die Abläufe im Betrieb und deren digitale Steuerung schildert Joachim Berg.



Foto: Werner Dupuis 8 von 15 Auf die Zukunft der Milch und ihrer Erzeuger: Ulrike und Wilfried Berg stoßen mit Ministerin Julia Klöckner an.



Foto: Werner Dupuis 9 von 15 Fünf Stunden zuvor war das Kälbchen geboren, das sogleich die Bundeslandwirtschaftsministerin kennen lernte.



Foto: Werner Dupuis 10 von 15 Rund 300 Tiere gehören zum Betrieb der Bergs auf dem Kauerhof. Gut 140 Milchkühe sind im Offenstall des Betriebs.



Foto: Werner Dupuis 11 von 15 Eine kleine, 75 Kilowatt leistende Biogasanlage gehört zum Betrieb von Joachim (links) und Wilfried Berg dazu.



Foto: Werner Dupuis 12 von 15 Wie die digitale Kontrolle der Abläufe im Offenstall abläuft, schilderte Landwirt Joachim Berg der Ministerin in seinem Büro am PC.



Foto: Werner Dupuis 13 von 15 Kontaktaufnahme: Julia Klöckner kam den Kühen auf dem Kauerhof immer wieder ganz nahe.



Foto: Werner Dupuis 14 von 15 Zahlreiche Medienvertreter und Mitarbeiter des Bundeslandwirtschaftsministeriums sowie für den Rhein-Hunsrück-Kreis Landrat Marlon Bröhr begleiteten Klöckner auf dem Kauerhof.



Foto: Werner Dupuis » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Es ist ein krasser Vergleich, den Klöckner bei ihrem Besuch im Hunsrück erlebt. Zwei Wochen zuvor war sie in Mecklenburg-Vorpommern, in einem Betrieb, dessen Größe sie im Gespräch mit unserer Zeitung auf rund 1000 Hektar schätzt. „Neun Landwirte sind dort beschäftigt“, sagt sie, „die Mähdrescher hatten eine Schnittbreite von 13,5 Metern.“ Im Hunsrück sind die Dimensionen trotz aller Veränderungen der modernen Landwirtschaft ganz andere. Bei ihrem Besuch in dem genossenschaftlich geführten Agrar-Unternehmen im Osten ging es zuletzt unter anderem auch darum, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wirtschaftlich effizient und letztlich wohl auch schonend zu optimieren. An diesem strahlend schönen Dienstagvormittag geht es auf dem Kauerhof nun um etwas anderes. Klöckner will sich einen Eindruck davon verschaffen, wie sich ein Familienbetrieb mit digitaler Technik und mehreren Standbeinen der künftigen Landwirtschaft stellt.

Futter kommt im Stundentakt

Es geht ruhig zu in dem Stall, als die Ministerin zu Besuch ist. Das hat auch damit zu tun, dass die Tiere hier deutlich mehr Platz haben als in dem vorherigen Stall, dazu können sie sich drinnen und draußen bewegen und sich durch einen der drei Melkroboter immer dann melden lassen, wann sie es wollen. Ein weiterer Roboter bringt im Stundentakt immer frisches Futter ein. Dass Klöckner mit den zahlreichen Besuchern, die mit ihr aus dem Berliner Ministerium und aus verschiedenen Medienhäusern gekommen sind, mitten in der Futtergasse steht, irritiert die Kühe nicht nachhaltig. Sie wirken unaufgeregt und vielmehr neugierig, was die Menschen dort vorne, hinter dem Futtergitter so machen.

Die Besucher erfahren, dass jede Kuh mit einem Sender versehen ist, einem sogenannten Fitness-Sender. Damit kann Joachim Berg am Computer verfolgen, wo das Tier im Stall ist, ob es sich bewegt und frisst – und wann und wie viel Milch es gibt. Auf der Basis solcher und vieler anderer Daten kann der Landwirt auch entscheiden, ob er den Tierarzt ruft, weil eine Kuh Auffälligkeiten zeigt.

Für Klöckner ist die Entwicklung des Betriebs ein überaus positives Beispiel für die Landwirtschaft insgesamt und insbesondere auch in ihrem ländlich geprägten Heimat-Bundesland. „Der Hunsrück ist ja bekannt für eine gute und stabile Landwirtschaft“, sagt sie. Auch wenn der Ministerin ihre breite landwirtschaftliche Expertise bereits nach wenigen Momenten des Ortstermins anzumerken ist, will sie genau wissen, wo der Schuh drückt. So schildern die Bergs, dass sie in Anbetracht der Digitalisierung ihres Betriebs eine geradezu mittelalterliche Anbindung ans digitale Netz haben. Landrat Marlon Bröhr, der den Besuch der Ministerin begleitet, nimmt den Hinweis noch vor Ort auf und erkundigt sich in der Kreisverwaltung, ob der Kauerhof in Argenthal explizit für das digitale Bundesausbauprogramm angemeldet ist, das die digitale Struktur im Rhein-Hunsrück-Kreis flächeneckend verbessern soll. Kurz darauf kann er die Rückmeldung geben, dass der Kauerhof dabei ist.

Ein weiteres Thema bespricht Klöckner mit dem jungen Argenthaler Moritz Mühleis, der als Experte unter anderem für Pflanzenschutz im Lohnauftrag für die Bergs auf den Feldern unterwegs ist. Vor dem offiziellen Termin hat die Ministerin den leistungsstarken und GPS-gesteuerten Traktor von Mühleis Probe gefahren. Zwei Wochen zuvor hat sie zuletzt auf dem Hof ihrer Familie privat einen Trekker gesteuert. „Das war aber was anderes“, sagt Klöckner lachend. Das mächtige Fahrzeug von Mühleis, dessen Spritzvorrichtung eine „Spannweite“ von 21 Metern hat, steckt voller Technik. „Dank GPS fahre ich auf fünf Zentimeter genau“, sagt Mühleis. Die Technik hilft hier, ökonomisch und ökologisch sinnvoll zu arbeiten. Aber auch er sieht noch Verbesserungsbedarf bei der Übertragung der Daten aus dem Fahrzeug heraus. Klöckner nimmt die Anregung auf und erklärt: „Wir setzen darauf, dass wir durch precision farming weg von der Gießkanne kommen.“ Punktgenauer Einsatz von Spritzmitteln dürfte auch dafür sorgen, dass manche Debatte um Pflanzenschutz weniger hitzig wird.

Traditionsbewusst und modern

Der Besuch Klöckners im Hunsrück weitet den Blick auf die Vielfalt der Landwirtschaft, die auf dem Kauerhof traditionsbewusst und gleichzeitig modern betrieben wird. Digitale Stall- und Betriebstechnologie verbinden sich hier mit dem tiefen Bewusstsein für das Tierwohl und für den Beruf als Landwirt. „Wenn es der Kuh gut geht, dankt sie das mit überdurchschnittlicher Leistung“, sagt Joachim Berg, der den Kauerhof gemeinsam mit Vater Wilfried und der Familie führt.

Von unserem Chefreporter Volker Boch