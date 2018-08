Marx und Raiffeisen kommen zu Ehren

Alle zwei Jahre wird am bundesweiten „Tag der Archive“ die öffentliche Aufmerksamkeit auf die vielfältigen gesellschaftlichen Funktionen der Archive gelenkt. Auch die Evangelische Archivstelle Boppard beteiligt sich am Samstag, 3. März, an diesem besonderen Tag.

Archivleiter Andreas Metzing und seinem kleinen Team fällt es in diesem Jahr nicht allzu schwer, die öffentliche Aufmerksamkeit auf ihr Archiv zu lenken. Kommen doch zwei Persönlichkeiten aus der Region, die in diesem Jahr als globale Größen gefeiert werden, in Boppard zu besonderen Ehren. Das evangelische Archiv auf dem Gelände der Stiftung Bethesda-St. Martin ist im Besitz der Kirchenbücher mit den Original-Taufeinträgen des Westerwälder Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen und des Trierer Philosophen und Revolutionärs Karl Marx, die beide in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag begehen.

Raiffeisen und Marx – die beiden kannten sich nicht, hatten gänzlich andere Vorstellungen und auch nichts miteinander zu tun. Dennoch gibt es zwischen beiden die große Gemeinsamkeit, dass sie die soziale Frage in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellen.

Metzing, der promovierte Historiker mit dem Forschungsschwerpunkt 19. Jahrhundert, Diplom-Archivar Uwe Hauth und die Praktikantin und Geschichtsstudentin Eva Pohl haben den Besuchern am Samstag eine Menge zu bieten.

Von 10 bis 16 Uhr am Samstag öffnet die Evangelische Archivstelle in der Mainzer Straße 8 ihre Pforten. Den ganzen Tag über sind in einer Ausstellung und bei Führungen ausgewählte, normalerweise in den Magazinen verschlossene Archivalien zu sehen.

Aus Anlass des 200. Geburtstags von Marx und Raiffeisen gibt es Dokumente zum Wirken dieser beiden großen Persönlichkeiten zu sehen, die sich auf verschiedene Weise mit der sozialen Frage des 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt haben. Um 11 Uhr hält Andreas Metzing einen Vortrag zum Thema „Karl Marx, Friedrich Wilhelm Raiffeisen und die Evangelische Kirche“. Denn neben den beiden Jubilaren haben auch die Kirchen Antworten auf die soziale Frage im 19. Jahrhundert gegeben.

„Man kann sich auf ganz unterschiedliche Weise der sozialen Frage im beginnenden industriellen Zeitalter in der Mitte des 19. Jahrhundert nähern“, sagt Metzing und möchte das in seinem Vortrag darlegen. Die Evangelische Kirche mit ihrem sozial-konservativen Ansatz bietet einen Kontrapunkt zur revolutionären Sichtweise von Marx. Die Gründung des evangelischen Stifts 1843/44 in Koblenz war so eine Antwort auf die sozialen Probleme in jener Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs.

Der am 5. Mai 1818 geborene Karl Marx wurde am 26. August 1824 zusammen mit seinen Geschwistern getauft. Das Kirchenbuch der evangelischen Gemeinde Kreuznach, das im Bopparder Archiv aufbewahrt wird, enthält auch den Heiratseintrag von Karl Marx und Jenny von Westphalen am 19. Juni 1843. „Carl Marx, Doctor der Wissenschaft“ ist dort zu lesen. Marx war im Frühjahr 1843 nach Kreuznach gezogen, wo seine Braut und deren Mutter seit einem Jahr lebten. In der Kreuznacher Zeit arbeitete Marx an seiner Schrift „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“.

In diesem Werk findet sich auch sein berühmter Satz, Religion sei Opium für das Volk. Trotz dieses atheistischen Bekenntnisses heiratete Marx kirchlich.

Dass Boppard den Besuchern die Taufeinträge von Raiffeisen und Marx sowie den Heiratseintrag von Marx präsentieren kann, hängt damit zusammen, dass die dortige Evangelische Archivstelle die Kirchenbücher der gesamten Evangelischen Kirche im Rheinland beherbergt. Einschließlich der Filmkopien sind in Boppard mehr als 6000 Kirchenbücher einsehbar. Etwa 3500 Original-Kirchenbücher finden sich im Archiv.

Weiteres Thema am Tag der offenen Tür in der Archivstelle Boppard ist die Familienforschung. Von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr können die Besucher an einem Einführungskurs in die Familienforschung teilnehmen, der Grundkenntnisse über die Vorgehensweise bei der Suche nach den eigenen Wurzeln vermittelt.

Weitere Informationen sind unter Telefon 06742/861 94 oder per E-Mail an: archivstelle. boppard@ekir.de erhältlich.

