Marktführer bei Weinbaugeräten: ERO produziert jetzt komplett in Simmern

Aus unserem Archiv

Simmern

Feiertag beim Weinbaugerätehersteller ERO: Alles, was in Politik, Wirtschaft und gesellschaftlichem Leben in der Rhein-Hunsrück-Region Rang und Namen hat, strömte am Montag in den neuen Industriepark am südöstlichen Rand der Kreisstadt an der B 50. Dort hat sich das Unternehmen eine beeindruckende neue Heimat geschaffen.