Mann stürzt beim Fotografieren von Loreley – Bopparder Höhenretter im Einsatz

Glückliches Ende nach einem unglücklichen Sturz: Die Höhenretter der Freiwilligen Feuerwehr Boppard können einen Mann aus dem Hang an der Loreley bergen, der beim Fotografieren am späten Abend abgestürzt war. Foto: wiesbaden112.de

Glücklicherweise konnte er ohne lebensbedrohliche Verletzungen von der Feuerwehr gerettet werden. Dabei waren bis zu 60 Kräfte über fast zweieinhalb Stunden im Einsatz.

Der Mann war zur Loreley gekommen, um Abend- und Nachtaufnahmen von dem Felsen und der Umgebung zu machen. Derzeit befindet sich auf dem Felsplateau eine Baustelle, weil das rund drei Hektar große Areal zum Kultur- und Landschaftspark umgestaltet wird. Die meisten Aussichtspunkte sind deshalb nicht zugänglich, vorübergehend ist lediglich eine mit einem Geländer gesicherte Plattform vom Besucherparkplatz aus über einen Fußweg und eine Treppe erreichbar.

Diesen Weg nahm auch der 31-Jährige. Für seine Aufnahmen ging er wahrscheinlich zu nahe an die Hangkante, wo er abstürzte und rund 20 Meter tiefer zum Liegen kam. Glücklicherweise war er bei Bewusstsein und konnte trotz seiner Verletzungen noch einen Notruf mit seinem Mobiltelefon absetzen, der um 21.45 Uhr die Feuerwehr erreichte.

Der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Loreley, Ralf Reckermann, leitete den Einsatz. Neben den Freiwilligen Feuerwehren St. Goarshausen und Bornich kamen auch speziell in Absturzsicherung geschulte Kameraden aus anderen Einheiten der VG hinzu. Vom Plateau aus war der Verunglückte zwar nicht zu sehen, er konnte aber mit der Taschenlampenfunktion seines Mobiltelefons auf sich aufmerksam machen.

Bopparder Höhenretter haben Ausrüstung und Kenntnisse

In unwegsamem Gelände und in den Steilhängen des Rheinischen Schiefergebirges am Mittelrhein oder auch an bestimmten Bauwerken kann es zu Szenarien kommen, die die Feuerwehr an ihre Grenzen bringt. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Loreley verfügen über eine Sondereinsatzgruppe Absturzsicherung. In besonderen Notfallsituationen sind jedoch Ausrüstung und Kenntnis einer speziellen Höhenrettungsgruppe erforderlich.

Eine solche Einheit ist bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Boppard angesiedelt. aj