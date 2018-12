In die Welt von Fantasie und Zauberei entführte die „Märchenstube“ von Studio 61 in Rheinböllen auch in diesem Jahr rund 600 kleine und große Besucher in drei Aufführungen im KiR. „Drachen und Ritter“ von Eva Maria Stüting stand auf dem Programm und lockte am Freitag kleine Zuschauer aus Grundschulen und Kindergärten sowie eine Gruppe von der Lebenshilfe Kastellaun betreuter, jung gebliebener Erwachsener an. Am Sonntag fanden wiederum zahlreiche Kinder mit ihren Eltern und Großeltern den Weg ins Rheinböllener KiR.

Regisseur Ingo Lang hatte die Originalvorlage des Märchens leicht bearbeitet. Auch konnte er Jürgen Thelen („Thelonius Dilldapp“) für die professionelle Vertonung der Gesangsteile gewinnen – was das Stück um humorige ...

Lesezeit für diesen Artikel (486 Wörter): 2 Minuten, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.