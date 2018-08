Mädels, Samu kommt (nicht nur): Musikalische Vielfalt lockt 2018 auf die Loreley

Der Frühling hat begonnen und in wenigen Wochen startet auch die Open-Air-Saison 2018. Auch die Loreley-Freilichtbühne lockt an zehn Wochenenden vom 16. Juni bis 1. September wieder Tausende Fans ganz unterschiedlicher Musikrichtungen an den Mittelrhein.

Die Rückkehr zu echten Werten, zu echten Gefühlen und zu echtem, handgemachtem Poprock steht für Sänger Samu Haber und Sunrise Avenue aus Finnland im Vordergrund des Albums „Heartbreak Century“. Am 4. August kommen sie auf die Loreley-Freilichtbühne.

Zu den Highlights der Sommersaison 2018 zählen die finnischen Pop-Rocker von Sunrise Avenue, die Kult-Popper von A-ha, Deutsch-Rocker Marius Müller-Westernhagen sowie die deutsche Rocklegende Fury in the Slaughterhouse. Insbesondere die Metalfans kommen beim Festival RockFels voll auf ihre Kosten.

Eröffnet wird die Saison am Samstag, 16. Juni, mit einer Neuheit: Unter dem Motto „The Crossroads Festival – Guitar Fest of the Year“ eröffnet Shooter Promotions eine neue Festivalreihe auf der Loreley. Headliner ist die US-amerikanische Bluesrock-Ikone Joe Bonamassa. Weitere Informationen auf www.shooter.de im Internet.

Egal ob idyllisches Camping, energiegeladenes Konzert oder geselliges Beisammensein im Loreley-Biergarten mit Panoramaaussicht: Beim Festival RockFels von Donnerstag, 21., bis Samstag, 23. Juni, treffen harte Gitarrenklänge auf die Vorzüge einer historischen, wunderschönen Location. Einige Höhepunkte aus dem Line-up: Mit Accept entert eine Metalband der ersten Stunde die Headlinerposition. Gegründet um Stimmkoryphäe Udo Dirkschneider um 1971 touren Accept mit ihrem einzigartigen Stil bereits seit über 45 Jahren rund um den Globus. Mittlerweile hat Mark Tornillo das Mikrofon übernommen und zusammen mit der Band 2017 das Album „The Rise of Chaos“ veröffentlicht, der nunmehr 15. Langspieler in der Geschichte der Band. Iced Earth ist das Projekt um den virtuosen Gitarristen und Komponisten Jon Schaffer, der der Band mit seiner unverwechselbaren Spielart mittlerweile zu Weltruhm verholfen hat. Seit Mitte der 1980er-Jahre hat die US-amerikanische Band bereits zwölf Studioalben veröffentlicht – zuletzt „Incorruptible“, das mit seinem Titel die Attitüde der Band mehr als unterstreicht. Amorphis gehören zu den wohl erfolgreichsten finnischen Bands. 1990 gegründet, gelang der Band mit Songs wie „House of Sleep“ der weltweite Durchbruch. Berühmt für ihre Livequalitäten bespielten Amorphis bereits alle großen und namhaften Festivals und verlassen die Bühne nicht selten unter tosendem Dauerapplaus. Die Guano Apes gehören mit über vier Millionen verkauften Tonträgern zu den populärsten Bands Deutschlands. Mit Rockröhre Sandra Nasic erspielte sich das Quartett seit Anfang der 1990er-Jahre eine riesige Fanbase und wühlte den Mainstream mit Songs wie „Big in Japan“ oder „Kumba Yo!“ gehörig auf. Außerdem dabei sind unter anderem die Death-Metaller Kataklysm, Glory Hammer, Grave Digger und The New Roses. Karten gibt es im Internet unter www.reservix.de, weitere Infos unter www.rock-fels.de

Zwei Wochen danach ist der Abend des Jahres für Fans der Volksmusik auf der Loreley. Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten sind am Sonntag, 8. Juli, zu Gast. Die Egerländer stehen für Qualität, Spielfreude und Leidenschaft und gelten daher als erfolgreichstes Blasorchester der Welt. Karten unter www.adticket.de

Zu den Topacts beim Festival "Night of The Prog" zählen Namen wie Riverside, The Sea Within oder Steve Hogarth & Isildurs Bane. Karten und Infos unter www.nightoftheprogfestival.com im Internet.

Der Zivilisationskrankheit Smartphonesucht wollen die finnischen Pop-Rocker von Sunrise Avenue musikalisch auf ihrem aktuellen Studioalbum „Heartbreak Century“ zu Leibe rücken. Am Samstag, 4. August, kommen Sänger Samu Haber und Band auf die Loreley. Tickets gibt es unter www.reservix.de im Internet.

Das legendäre norwegische Trio A-ha verlängert seine „Electric Summer Tour“ um neun Termine in Deutschland im Juli und August. Am Samstag, 11. August, kommen sie auf die Loreley. A-ha sind weltweit eine der kultigsten Popbands der 80er-Jahre. Das mehrfach mit Platin ausgezeichnete norwegische Trio gilt noch heute als wahrer Pionier in Sachen Musik- und Videotechnologie. Tickets gibt es unter www.eventim.de sowie an autorisierten Vorverkaufsstellen.

Marius Müller-Westernhagen bringt sein Unplugged-Programm auf Tournee. Der Künstler dazu: „Wir wollten uns nicht einfach nur akustische Gitarren umhängen und die originalen Arrangements als verkapptes ,Best of‘ runterspielen. Es galt, das Material von über vier Jahrzehnten meiner Arbeit als Songschreiber zu sichten und sich mit ausschließlich analogen Mitteln völlig neu zu erarbeiten.“ Das Ergebnis präsentiert er am Freitag, 17. August, auf der Loreley. Tickets unter www.adticket.de im Internet.

Fury in the Slaughterhouse ist eine 1986 gegründete Rockband aus Hannover, die mit hymnischen Songs über Jahrzehnte Legendenstatus erlangte und auch außerhalb Deutschlands große Erfolge feiern konnte. Auf die Loreley kommen sie am Samstag, 18. August. Karten gibt es unter www.ticketmaster.de und www.sparkassenpark.de

Das erste Album der Kelly Family seit knapp zwanzig Jahren stieg im vergangenen Jahr auf Anhieb auf Platz eins der deutschen Albumcharts ein und erreichte nach kürzester Zeit Goldstatus. Auf der Loreley feiern sie ihr Comeback gleich zweimal: am Freitag, 24. August, und Samstag, 25. August. Tickets bei www.adticket.de

Das Loreley-Tattoo präsentiert als internationale Musikshow weltweit erfolgreiche Marching Bands in ihren farbenprächtigen Uniformen mit ausgefeilten Choreografien – präzise auf die Musik abgestimmt. Am Samstag, 1. September, spielen und marschieren sie auf der Loreley. Tickets ebenfalls unter www.adticket.de aj

