Loredry: Drei Brüder, ein Profi, eine Schnapsidee

Man nehme: Junges Gemüse, einen alten Hasen und eine fixe Idee. Eine Schnapsidee, um genau zu sein. Denn das ist so ziemlich exakt das, was die drei Wanning-Brüder gemeinsam mit Heinz-Uwe Fetz aus Dörscheid umgesetzt haben. Nach anderthalb Jahren Arbeit hält das ungewöhnliche Quartett das Ergebnis in den Händen: einen Gin mit dem verheißungsvollen Namen Loredry. Ein Erfolgsrezept? „Das hoffen wir doch!“

Der sagenumwobene Loreley-Felsen ist um eine Geschichte reicher: Es waren einmal drei Brüder, die auszogen, um heimzukommen und einen Gin zu brennen. In Heinz-Uwe Fetz (3. von links) fanden sie einen Meister seines Fachs. Foto: privat

Es ist nicht die erste Innovation, mit der Stefan, Andreas und Markus Wanning auf dem Markt gelandet sind. Nach zwei eher sportlichen Erfindungen, nämlich einer portablen Seilwinde als Antrieb für Wakeboards und trendige Leuchtstreifen für Fahrräder – mit Letzteren waren die drei in der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen – sind sie nun also in der Genusswelt angekommen. „Wir sind echte Genussmenschen“, verrät Markus, mit 26 Jahren der Jüngste im Bunde. „Ein gepflegter Gin mit dem passenden Tonic nach getaner Arbeit auf dem Balkon – ein perfekter Tagesabschluss.“ Wem das aus dem Mund eines erst 26-Jährigen komisch vorkommt: Alle drei stehen trotz ihres noch jungen Alters bereits seit mehreren Jahren mit beiden Beinen in Berufsleben: als Apotheker, Ingenieur und Betriebswirt. Und weil die Wannings viel in der Welt herumkommen, haben sie schon in diversen Ländern den jeweils für die Region typischen Gin probiert – und schließlich in einer Bierlaune den Entschluss gefasst, einen eigenen Gin zu kreieren, der den Charakter ihrer Heimat wiederspiegelt: das Mittelrheintal.

Aber wie muss so ein Mittelrhein-Gin schmecken? „Warm, freundlich, floral-fruchtig. Und natürlich ein bisschen mystisch.“ Loredry also. Glasklar ist nicht nur der Gin in der Flasche, sondern auch die Marketing-Idee hinter dem Wortspiel. Aber die drei Brüder verbindet mehr mit der Loreley als die Steilvorlage für den Namen ihres Gins: „Wir sind am Rhein aufgewachsen, kennen und lieben das Mittelrheintal und haben als Kind viele Wochenenden auf den Burgen hier und in der Region verbracht“, erklärt Markus.

Zuhause im stillen Kämmerlein tüftelten sie an dem passenden Rezept. Die Grundlage für jeden Gin ist Wacholder. Die Kunst ist, aus den weiteren Botanicals, den Grundzutaten also, das gewünschte Aroma zu komponieren. „Wir haben es mit dem Weinbergpfirsich probiert, aber das war irgendwie nicht das Richtige. Wir stießen schnell an unsere Grenzen.“ Und suchten professionellen Beistand. Den fanden sie in Heinz-Uwe Fetz, Winzer und Destiller aus Dörscheid, Preisträger zahlreicher Auszeichnungen, verantwortlich für zahllose prämierte Weine und Weinbaupräsident am Mittelrhein. Warum sich der 55-Jährige ausgerechnet auf das Projekt von drei Jungspunden einließ? „Ich bin immer für Herausforderungen zu haben“, gesteht er schmunzelnd. „Die Jungs sind innovativ und haben mich überzeugt.“ Vielleicht auch ein stückweit deswegen, weil es ebenfalls drei Fetz-Brüder gibt, die gerne die Köpfe zusammengesteckt und Ideen entwickelt haben.

Nun fehlte also noch die finale Rezeptur und vor allem die eine, alles entscheidende magische Zutat vom Mittelrhein. „Typisch für die Region ist die Kirsche“, wussten die Wannings. Neugierig haben sie das Revival der Mittelrheinkirsche verfolgt, die Bemühungen, die variantenreiche Frucht in all ihrer ursprünglichen Sortenvielfalt im Welterbe Oberes Mittelrheintal zu erhalten. Das weiße Blütenmeer im Frühling beeindruckte die Brüder. „In einem ersten naiven Versuch fragten wir über Instagram, wer uns Kirschblüten verkaufen kann.“ Natürlich gibt niemand Blüten her, der Früchte ernten will, aber Nico Melchior vom Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal wurde auf das Gesuch aufmerksam. Der Kontakt war schnell geknüpft. So fand die Mittelrheinkirsche einen prominenten Platz im Batch (Ansatz) des Gins und der Gin Einzug in die Vermarktung der Produkte aus der Mittelrheinkirsche.

So nüchtern lief und läuft es freilich nicht ab. Stefan, Andreas und Markus sind mit Feuereifer dabei und freuten sich wie kleine Jungs am Weihnachtsabend, als das erste Resultat aus der Destille lief. Und wer Heinz-Uwe Fetz kennt, weiß, wie viel Herzblut er in alles steckt, was er tut. „Die Brände sind eher mein Hobby“, sagt er und zeigt auf die Fässer mit den gut 60 verschiedenen Obst- und Weinbränden. „Der Gin ist Neuland für mich. Aber es macht Spaß. Und er ist richtig gut geworden.“ Neben Passion, Erfahrung und Wissen braucht es auch Zeit, um einen guten Wein oder Brand zu kreieren. Loredry ist handgemacht. Die schlichten, edlen Halbliter-Flaschen werden von Heinz-Uwe Fetz höchstpersönlich mit Etikett beklebt und beschriftet. Das Bonbon in jeder Flasche sind die „Tränen der Loreley“, kleine Blattgold-Stücke, die Fetz nach Befüllen der Flasche vorsichtig mit der Pinzette zufügt.

Aus dem ersten Batch sind bis jetzt etwa 250 Flaschen Loredry entstanden. „Jedes Batch soll den Namen einer anderen Mittelrheinburg tragen“, erklärt Markus Wanning. Der erste Ansatz heißt Ehrenfels. Und: Perspektivisch sollen aus jedem Batch 555 Flaschen Loredry Gin entstehen. Wegen der Schnapszahl? „Nein“, sagt Markus Wanning. „Weil der Loreleyfelsen bei Rheinkilometer 555 liegt.“

Loredry ist übrigens nicht der einzige Gin, der im Rhein-Lahn-Kreis gebrannt wird. Auch in Hirschberg gibt es zum Beispiel ein ebenfalls junges, dynamisches Team, das das wiedererstarkte Trend-Getränk herstellt. Und das mit relativ viel Erfolg. Den erhoffen sich die Wanning-Brüder und Heinz-Uwe Fetz nun auch. Denn die Jungs schmieden schon wieder die nächsten Pläne. „Wenn der Gin gut angenommen wird, haben wir schon zahlreiche Ideen für Sondereditionen und Distiller’s Cuts“, verrät Markus Wanning. „Man darf gespannt sein.“ Sind wir.

