Lkw-Brand auf A61 hält Einsatzkräfte lange auf Trab – Viele Staus auch im Umland

Für 24 Stunden hielt der schwere Unfall eines Gefahrguttransporters die Einsatzkräfte an der A 61 auf Trab. Ab 11.30 Uhr konnte der Verkehr am Mittwoch wieder einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Zuvor hatte die Autobahnpolizei den Streckenabschnitt der A 61 zwischen den Anschlussstellen Laudert und Rheinböllen erneut gesperrt, um die Bergung des am Dienstag ausgebrannten Ethanol-Transporters zu ermöglichen.

Foto-Doku zum Ethanol-Unfall A61: Bergung des ausgebrannten Lastwagens 1 von 20 Am Mittwochmorgen, dem Tag nach dem folgenschweren Unfall auf der Autobahn 61, prüfte die Feuerwehr mit Messgeräten, ob noch entzündbare Gase aus dem Tank austraten. Erst dann konnte es mit Bergung und Abtransport weitergehen. Foto: Thomas Torkler 2 von 20 Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen auf dem Autobahnabschnitt zwischen Laudert und Rheinböllen, nachdem der niederländische Gefahrgut-Transporter auf der A61 von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gekippt war. Der Auflieger mit Ethanol ging in Flammen auf. Foto: Thomas Torkler 3 von 20 Mit schwerem Atemschutz ausgestattet hatten sich am Dienstagnachmittag die Einsatzkräfte dem brennenden Unfallfahrzeug genähert. Foto: Thomas Torkler 4 von 20 Immer wieder schlugen Flammen aus dem Führerhaus. Foto: Thomas Torkler 5 von 20 Gefährlich war der Feuerwehreinsatz, denn es bestand Explosionsgefahr. Foto: Thomas Torkler 6 von 20 Die Zugmaschine brannte lichterloh. Aus dem Motorraum schlugen noch drei Stunden nach dem Unglück die Flammen hervor. Foto: Thomas Torkler 7 von 20 Im Einsatz waren Feuerwehren aus Rheinböllen, Gondershausen, Pfalzfeld, Emmelshausen, Oberwesel, Kirchberg, Buchholz, Stromberg, Simmern, die Technische Einsatzleitung SImmern, der Gefahrstoffzug des Rhein-Hunsrück-Kreises, die Führungsstaffel der Verbandsgemeinde Emmelshausen sowie die Kollegen der BASF, die das Ethanol umpumpte, und die Werksfeuerwehr von Böhringer Ingelheim, die den Einsatz beratend begleitete. Foto: Thomas Torkler 8 von 20 Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Foto: Thomas Torkler 9 von 20 Am Tag danach lag der Kesselauflieger auf dem Tieflader. Foto: Thomas Torkler 10 von 20 30000 Liter Ethanol fasst der Tank. Nach dem Feuer und der Verladung konnte die Feuerwehr noch keine Entwarnung geben, denn aus dem Tank hätten leicht entzündbare Gase austreten können. Foto: Thomas Torkler 11 von 20 Die Simmerner Kranfirma Peter war seit 4 Uhr in der Früh auf der Autobahn. Foto: Thomas Torkler 12 von 20 Völlig zerstört hat das Feuer den Tankauflieger. Foto: Thomas Torkler 13 von 20 Das Wrack des Sattelzugs spricht Bände – ein großes Glück, dass sich der Fahrer nur leicht verletzt hatte retten können. Foto: Thomas Torkler 14 von 20 Im Straßengraben lagen noch Reste des Löschschaums. Foto: Thomas Torkler 15 von 20 Die Zugmaschine war komplett ausgebrannt. Foto: Thomas Torkler 16 von 20 Völlig in sich verdreht war die Zugmaschine, nachdem der Sattelauflieger in den Graben gekippt war. Foto: Thomas Torkler 17 von 20 Autobahnpolizei, Feuerwehr und Bergungsfirma berieten über die Verkehrsfreigabe. Foto: Thomas Torkler 18 von 20 Die einstreifige Verkehrsführung an der Unfallstelle vorbei war zwischen 9 und 11.30 Uhr aufgehoben worden. Foto: Thomas Torkler 19 von 20 Um 11.30 Uhr gab die Feuerwehr grünes Licht für die einstreifige Öffnung der Autobahn in Richtung Süden, nachdem kein Gasaustritt mehr festzustellen war. Foto: Thomas Torkler » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Von 9 bis 11.30 Uhr war am Mittwoch der Abschnitt zwischen Laudert und Rheinböllen ein zweites Mal dicht gemacht worden, nachdem in der Nacht ein Fahrstreifen vorübergehend freigegeben werden konnte. Die Kranfirma Peter aus Simmern lud den zerstörten Tankauflieger in diesem Zeitraum am Mittwochvormittag auf einen Tieflader. Dabei setzte die Feuerwehr Messgeräte ein, um zu prüfen, ob aus dem zerbeulten Ethanoltank noch Gase austraten. Bis die Messgeräte nichts mehr anzeigten, bestand Explosionsgefahr, erläuterte Kreisfeuerwehrinspektor (KFI) Stefan Bohnenberger. Als die Messungen keine gefährlichen Werte mehr anzeigten, gab die Polizei den linken Fahrstreifen in Richtung Süden ab 11.30 Uhr wieder frei. Die übrigen Bergungsarbeiten verliefen problemlos.

100 Kräfte im Dauereinsatz

Die ganze Aktion forderte rund 100 Einsatzkräfte unter der Leitung von KFI Stefan Bohnenberger nahezu rund um die Uhr. Um 14.39 Uhr war am Dienstag bei der Polizeiautobahnstation (PAST) Emmelshausen die Alarmierung erfolgt. Ein Gefahrguttransporter mit 30.000 Litern hoch entzündbarem Ethanol im Tankauflieger war in Brand geraten, nachdem auf der rechten Seite der Zugmaschine ein Reifen geplatzt war und der Fahrer den Sattelzug nicht mehr abfangen konnte (wir berichteten). Der Lkw rutschte in den Graben und fing Feuer. Der Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen und konnte die Zugmaschine rechtzeitig verlassen, die wenig später völlig ausbrannte.

Wegen der Explosionsgefahr sperrte die Polizei den A 61-Abschnitt in beiden Fahrtrichtungen. In Richtung Köln war bis Mitternacht gesperrt, in Richtung Mainz bis 6 Uhr. Fast 30 Beamte des Polizeipräsidiums Koblenz waren für die Unfallaufnahme und die Beseitigung der erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den Umleitungsstrecken eingesetzt. Dabei wurden im Laufe der Nacht auf einer Stau-Strecke von 5 Kilometern sämtliche Pkw rückwärts zur letzten Anschlussstelle gelotst. Lkw-Fahrer, bei denen dies nicht möglich war, verbrachten die Nacht in ihren Fahrzeugen. Sie wurden vom Malteser Hilfsdienst versorgt.

An dem Einsatz beteiligt waren neben Autobahnpolizei und DRK die Feuerwehren aus Rheinböllen, Gondershausen, Emmelshausen, Pfalzfeld, Oberwesel, Kirchberg, Simmern, Stromberg und Buchholz. Hinzugezogen wurden die Führungszentrale der Verbandsgemeinde Emmelshausen, die Technische Einsatzleitung Simmern und der Gefahrstoffzug des Kreises. Das Umpumpen des Ethanols übernahmen Spezialisten der BASF aus Ludwigshafen, und die Werksfeuerwehr von Böhringer Ingelheim stand beratend zur Seite.

Mit Löschschaum brachten die Wehrleute den Brand schließlich unter Kontrolle. Flammen loderten allerdings noch lange aus dem Führerstand des Lastwagens. Im Motorraum brannte es noch drei Stunden nach dem Unfall. Während ihrer Arbeit riskierten die Einsatzkräfte viel, eine Explosion schien für lange Zeit möglich – was auch der Grund für die umfangreiche Vollsperrung des Autobahnabschnitts war. Durch den Unfall war Ethanol aus dem Transporter ausgetreten, weshalb die Feuerwehr permanent Messungen vornahm. Laut Polizei gab es aber keine Gefahr mehr für die Umwelt. Die Flüssigkeit, die in der Industrie als Lösungsmittel eingesetzt wird, wurde am frühen Mittwochmorgen komplett abgepumpt und mit einem Ersatzfahrzeug abtransportiert. Über die Kanalisation war ein Teil des Ethanols in ein Auffangbecken nahe des Hochwildschutzparks Rheinböllen gelangt. Nach Angaben der Polizei mussten rund 40 Besucher den Park am Dienstagnachmittag daher verlassen.

Durch die Vollsperrung kam es zu kilometerlangen Staus auf der A 61. Stunden verbrachten Autofahrer, die unmittelbar „hinter“ dem verunglückten Lastwagen unterwegs gewesen waren, auf der Autobahn.

Chaotische Zustände

Gerade in den nahe der Autobahn gelegenen Orten sorgte der Unfall bis zum Mittwochmorgen für starke Behinderungen und zeitweise für chaotische Zustände. So waren auf den Parallelstrecken Tausende Fahrzeuge vom Pkw bis zum Schwerkrafttransporter unterwegs, die für Überlastungen und Probleme sorgten. Auf der B 9, auf der Schwerlastverkehr ohne Sonderfahrerlaubnisse verboten ist, schlug sich dies ebenso nieder wie auf den Straßen rund um die Autobahnanschlüsse Emmelshausen, Laudert, Pfalzfeld, Rheinböllen und Stromberg.

Zweimal musste die Autobahn komplett gesperrt werden, in Ortslagen wie Laudert kam es zu heftigen Überlastungen. Foto: Volker Boch

Von der Abfahrt bei Rheinböllen ausgehend, strömte ein hoher Anteil des Verkehrs auf die B 50 und verteilte sich durch den guten Ausbauzustand der Bundesstraße hier im Zuge der Strecke. Schwierig wurde es allerdings in den engeren Ortsdurchfahrten und an Abzweigungen. Die Feuerwehr in Laudert hatte beispielsweise jede Menge zu tun, um den heranströmenden Verkehr beruhigen und leiten zu können. Neben der Herausforderung, die vielen Fahrzeuge zu steuern, gab es das Problem, dass sich hier am Abend ein Sattelschlepper beim Versuch, auf einem Feldweg zu drehen, festgefahren hatte und mit dem Führerhaus auf die L 217 ragte. Wie die Polizeiinspektion Simmern schilderte, gab es derartige Probleme mehrfach. An vielen Orten in der Region mussten Lastwagenfahrer aufgrund der erreichten maximalen Fahrtzeiten zudem ungeplante Ruhepausen einlegen.

Heftige Folgen hatte der Unfall für „Durchfahrtsgemeinden“ wie Gödenroth, Kisselbach und Laubach. Gerade in der engen Ortslage Laubach drängelten sich die gesamte Nacht hindurch dicht an dicht schwere Lastwagen und untermauerten einmal mehr den dringenden Wunsch der Gemeinde nach einer Umgehung.

Plädoyer für PAST Emmelshausen

„Es gab durch den Unfall erhebliche Verzögerungen und Belastungen bis in die Morgenstunden“, resümierte die Polizei Simmern, die wie zahlreiche Einsatzkräfte aus dem nördlichen Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz im Dauereinsatz war. Als überaus positiv bewertet wurde von vielen Seiten das schnelle Eingreifen der PAST Emmelshausen, die rasch am Unfallort war und sofort alle nötigen Maßnahmen zur Vollsperrung der A 61 einleitete. Vor dem Hintergrund der diskutierten Schließung der Dienststelle werteten Einsatzkräfte unabhängig voneinander den schweren Unfall als Beleg, dass die PAST nicht verzichtbar ist.

Von unseren Redakteuren Thomas Torkler und Volker Boch