Lkw mit 17 Tonnen Rinderhälften kippt um: A61 in Richtung Norden einspurig befahrbar [2. Update]

Seit den frühen Morgenstunden ist die A61 zwischen den Anschlussstellen Boppard und Waldesch in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Ein Lkw, der mit 17 Tonnen Rinderhälften beladen ist, ist dort umgestürzt. Wie lange die A61 noch gesperrt bleiben wird ist noch unklar.

Wie die Polizei mitteilt, ist der Laster aus den Niederlanden am Morgen gegen kurz nach 2 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache umgestürzt. Um 2.10 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Leitstelle der Polizei in Koblenz ein. Die wenig später vor Ort eintreffenden Einsatzkräfte fanden den Lkw auf der Seite liegend über die komplette Fahrbahn, inklusive Standspur, liegend vor. Der Lkw-Fahrer konnte inzwischen leichtverletzt befreit werden.

Die Bergungsarbeiten dauerten auch im Berufsverkehr am Dienstag noch an. Auf mehreren Kilometern stockte der Verkehr. Die Polizei empfahl, die Unfallstelle weiträumig über die A3 oder die Hunsrückhöhenstraße zu umfahren. Bereits am frühen Morgen staute sich der Verkehr allerdings vor der Anschlussstelle Boppard bereits über sechs Kilometer.

[1. Update:] Wie die Autobahnpolizei in Emmelshausen auf Nachfrage mitteilt, laufen die Bergungsarbeiten zurzeit noch. Die Arbeiten könnten noch bis zu vier Stunden andauern, da noch nicht klar ist, ob der Laster aus den Niederlanden umgeladen werden muss.

[2. Update:] Gegen 13.30 Uhr konnte zumindest wieder die rechte Fahrspur für den Verkehr freigegeben werden. Aufgrund der starken Beschädigung der Mittelleitplanke,wird die zweite Fahrspur erst nach entsprechenden Reparaturmaßnahmen freigegeben

Die langen Rückstaus blieben unterdessen auf der A 61 nicht ohne Folgen: Zwischen den Anschlussstellen Laudert und Pfalzfeld fuhr gegen 13.30 Uhr der Fahrer eines 7,5-Tonners auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Der schwer verletzte Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden.

