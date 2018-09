Livekameras für Oberwesel und Boppard geplant

Aus unserem Archiv

Mittelrhein

Virtuell auf der MS Goethe mitfahren, wenige Sekunden später zur Festung Ehrenbreitstein nach Koblenz springen und nachsehen, was dort gerade los ist und wie die Wetterverhältnisse sind: Zwei Livekameras mit 360-Grad-Rundumblick machen das derzeit ganz bequem am heimischen Computer möglich. Das Projekt soll noch ausgebaut werden: Zwei weitere Kameras sollen in nächster Zeit noch dazukommen: eine in Oberwesel und eine in Boppard.