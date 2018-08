Lieg: VG-Rat hat Votum auf Elternwille gestützt

Der Lieger Ortsbürgermeister sprach von einer „Klatsche für die Verbandsgemeinde Kastellaun und den Rhein-Hunsrück-Kreis“, nachdem das Verwaltungsgericht Koblenz die von der ADD angeordnete Schließung der Grundschule Lieg für rechtswidrig erklärt hatte (wir berichteten). Kastellauns Bürgermeister Christian Keimer nimmt auf Anfrage dazu wie folgt Stellung:

Die kleine Lieger Grundschule. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

„Die noch nicht rechtskräftige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Koblenz in einem ,Eilverfahren' richtet sich nicht gegen eine Entscheidung der Verbandsgemeinde Kastellaun, sondern gegen eine schulrechtliche Organisationsverfügung des Landes. Diese beinhaltet auch die Änderung des Grundschulbezirks Beltheim und dessen Erweiterung um die Ortsgemeinden Lahr und Zilshausen. Ich habe von der Gerichtsentscheidung aus der Zeitung erfahren. Ob das Land hiergegen in die Beschwerde geht, entzieht sich meiner Kenntnis“, teilt Keimer mit.

Mitte 2015 habe sich der Verbandsgemeinderat erstmals mit der Thematik der abnehmenden Akzeptanz der Grundschule Lieg befasst. Um eine solide Datenbasis aus den Gemeinden Lahr und Zilshausen für die weitere Diskussion zu erhalten, habe sich der Rat für eine Elternbefragung der Schüler entschieden, die in den nächsten beiden Jahren eingeschult werden sollten. Von insgesamt 17 wertbaren Fragebögen entfielen zehn (58,8 Prozent) auf die Grundschule Beltheim und sieben (41,2 Prozent) auf die Grundschule Lieg. Weitere drei Eltern hatten für eine Beschulung an der Grundschule Mörsdorf (ebenfalls VG Kastellaun) gestimmt. „Dies wurde zwar bei der ,mathematischen' Berechnung nicht berücksichtigt, verschiebt das Elternvotum allerdings weiter in Richtung des Wunsches nach Beschulung in der Verbandsgemeinde Kastellaun“, so Keimer.

Daraufhin habe der Rat beschlossen, einen Antrag auf Änderung des Schulbezirks Beltheim unter Einbeziehung der Gemeinden Lahr und Zilshausen zu stellen. „Vor dem Hintergrund der Überprüfung der kleinen Grundschulen durch das Land wurde dieser Antrag zunächst einvernehmlich zurückgestellt. Nach dem Abschluss dieser Überprüfung im Hinblick auf die Grundschule Lieg wurde dieser von der Schulbehörde (ADD) bearbeitet und mündete in der nun von der Verbandsgemeinde Cochem gerichtlich angegriffenen Organisationsverfügung vom 20. Juni 2018“, führt Keimer aus.

Der VG-Rat habe seinen Antrag auf Änderung des Grundschulbezirks Beltheim auf ein mehrheitliches Elternvotum aus Lahr und Zilshausen gestützt. Die VG Kastellaun sehe dem weiteren Verfahrensgang gespannt entgegen.