Letztes Geleit ist noch heute eine Ehrenaufgabe

Es ist nicht allein der Plausch über den Gartenzaun, der eine gute Nachbarschaft auszeichnet. In der Stadt Boppard haben Nachbarschaften eine jahrhundertealte Tradition als Gemeinschaften mit einem Ziel: Die Nachbarn organisieren sich, halten zusammen und helfen sich gegenseitig.

Walter Salzig, Nachbarschaftsmeister von St. Ägidius, zeigt ein kleines Buch, das mehr als 100 Jahre alt ist: Dort ist noch in Sütterlin-Handschrift die älteste bekannte Satzung der Nachbarschaft festgehalten. Gemeinsam mit Walter Salzig kümmern sich weitere Nachbarschaftsmeister um die Geschicke der drei Gemeinschaften: Gerd Keßler (Erste Nachbarschaft), Jörg Jakobs, Volker Kahl (beide Zweite Nachbarschaft) und Richard Nick (Dritte Nachbarschaft). Foto: Denise Bergfeld

Im Bopparder Stadtteil Bad Salzig gibt es drei Nachbarschaften: die Erste Nachbarschaft St. Ägidius, die Zweite Nachbarschaft St. Johannes, und die Dritte Nachbarschaft St. Sebastianus. Die Namen der drei Bad Salziger Nachbarschaften stammen von ihren Schutzheiligen: dem Nothelfer St. Ägidius, dem Apostel Johannes, Patron des Weines, und dem Pestpatron St. Sebastianus.

Jede dieser Nachbarschaften hat einen oder zwei Vorsteher, die sogenannten Nachbarschaftsmeister. Walter Salzig ist einer von ihnen. Er ist Nachbarschaftsmeister von St. Ägidius mit 256 Mitgliedern. Die Nachbarschaftsmeister werden jeweils für vier Jahre gewählt. Sie sind die ersten Ansprechpartner für alle Belange der jeweiligen Nachbarschaft.

Die Tradition der Nachbarschaften reicht weit zurück, wie Walter Salzig erzählt. Im Mittelalter wurden sie als sogenannte Brunnengemeinschaften gegründet. Schon damals war es das Ziel, sich in Notfällen zu helfen und sich gegenseitig zu unterstützen. „Der Brunnen war der Mittelpunkt des Dorfes. So ist der Nachbarschaftsgedanke entstanden“, sagt Salzig. Die Brunnengemeinschaften kümmerten sich darum, dass sauberes Trinkwasser vorhanden war. Und sie übernahmen eine Aufgabe, die auch heute noch als eine Grundfeste der Nachbarschaften gilt. Wenn ein Mitglied stirbt, begleitet die Nachbarschaft die Beerdigung. In Zeiten der Pest musste die Gemeinschaft damals eng zusammenrücken.

Auch heute noch ist es eine Ehrenaufgabe der Nachbarschaft, das verstorbene Gemeinschaftsmitglied zu Grabe zu tragen und ihm das letzte Geleit zu geben, erläutert Salzig. Ein Ehrenamt, das von den Nachbarschaften seit Jahrhunderten übernommen wird. Heute sind die Regeln allerdings nicht mehr so streng wie noch zu Walter Salzigs Jugendzeiten: „Wer nicht mitging, musste eine Strafe zahlen“, erzählt der 70-Jährige. Wer zur Zeit der Beerdigung auswärts arbeitete, musste sich damals noch „beurlauben lassen“. In der heutigen Zeit wäre das undenkbar.

Die Nachbarschaften bemühen sich um ihre Mitglieder, die Aufgaben sind vielfältiger geworden: „Im Jahr bemühen sich die Nachbarn um diverse Anliegen innerhalb ihres Wohngebietes, wie etwa um den Blumenschmuck an öffentlichen Stellen und darum, das Ortsbild zu verschönern“, sagt Salzig. Der Höhepunkt sind die alljährlichen Nachbarschaftstage an den ersten drei Tagen der letzten Woche vor Beginn der Fastenzeit. Die Nachbarn feiern gemeinsam eine Heilige Messe in der Pfarrkirche und treffen sich nachmittags zur Generalversammlung. „Am Abend folgt der gemütliche Teil“, sagt Salzig. Da wird gemeinsam Fastnacht gefeiert, getanzt und erzählt. „Das stärkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit“, so Salzig. Aber auch bei Notfällen bieten die Nachbarschaften schnelle und unbürokratische Hilfe an. Walter Salzig nennt ein Beispiel: Nach einer Brandkatastrophe hatten die Nachbarschaften zu Spenden für die betroffene Familie aufgerufen.

Nachdem die Versicherungen ihre Leistungen erbracht hatten, gab die Familie die Gelder an die Nachbarschaften zurück. Mit diesen Mitteln wurde dann 1994 von den Nachbarschaften die „St. Ägidius-Stiftung Bad Salzig“ gegründet, mit der Aufgabe, „in Bad Salzig in besonderen Fällen der Wohltätigkeit zu dienen und insbesondere in Notfällen Hilfe zu leisten.“

Vor acht Jahren gründeten die Nachbarschaften dann noch den „Bürgerhilfeverein mit Herz und Hand“, der rasch zu einer festen Größe des Nachbarschaftslebens wurde. Die Bürgerhilfe vermittelt unter ihren Mitgliedern kleinere und größere Hilfeleistungen im Bereich des täglichen Lebens, die etwa rasch erledigt werden müssen und für die unter Umständen kein Handwerker zur Verfügung steht. Walter Salzig zückt ein kleines, abgegriffenes Buch und schlägt es auf. Dieses Buch wird seit Generationen in der Nachbarschaft St. Ägidius unter den Nachbarschaftsmeistern weitergereicht. Dort ist in Sütterlin-Handschrift die älteste bekannte Satzung der Nachbarschaft festgehalten. Sie stammt aus dem Jahr 1895. Zu den Aufgaben des Nachbarschaftsmeisters gehört es auch, dafür Sorge zu tragen, dass dieses Dokument der Heimatgeschichte für die nachfolgenden Generationen erhalten bleibt und nicht verloren geht.

