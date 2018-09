LED-Tauschtag: Mehr als 1000 Haushalten ist ein Licht aufgegangen

Die Kampagne „Rhein-Hunsrück spart Strom“ hat kürzlich in Altweidelbach ein schönes Jubiläum gefeiert. Binnen nur 14 Monaten haben inzwischen 1000 Haushalte im Zuge der kreisweiten Tauschaktion unter dem Motto „Glühbirne gegen LED“ dazu beigetragen, deutlich weniger Energie zu verbrauchen.

Ortsbürgermeister Volker Berg gratulierte „Energiesparjubilar“ Willi Welter zum 1000. Haushalt, der im Rahmen von „Rhein-Hunsrück spart Strom“ die Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel umgerüstet hat. Klimaschutzmanager Frank-Michael Uhle gratulierte dazu (von links).

Foto: Ortsgemeinde Altweidelbach

Der Klimaschutzmanager des Rhein-Hunsrück-Kreises, Frank-Michael Uhle, konnte beim Aktionstag in Altweidelbach kürzlich ein „doppeltes Jubiläum“ mit den Aktiven feiern. Dort fand der insgesamt zehnte LED-Tauschtag in einer Ortsgemeinde im Kreis statt, gleichzeitig wurde in Altweidelbach dem 1000. Haushalt im Kreis kostenlose LED-Leuchtmittel im Tausch gegen die alten Glühbirnen ausgehändigt. Der glückliche Jubilar, Willi Welter, nahm neben einer optimierten energetischen Ausstattung für seinen Haushalt die Glückwünsche von Ortsbürgermeister Volker Berg und von Klimaschutzmanager Uhle freudig entgegen.

Dass in Altweidelbach „gerundet“ werden würde, hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet. Denn schon vor dem Beginn des LED-Tauschtages im Altweidelbacher Gemeindehaus hatten sich bereits 991 Haushalte im Kreis an entsprechenden Aktionen beteiligt, sodass der neunte Bürger in der Warteschlange als Jubiläums-Haushalt eindeutig bestimmt werden konnte.

Begonnen hatte alles im Januar 2017 in Schnorbach. Der LED-Tauschtag war ursprünglich eine Idee der Ortsgemeinde Schnorbach, die mit ihrer Energiesparrichtlinie bundesweit für Furore gesorgt hat. Im Januar wurde das Engagement der Gemeinde mit dem Bundeswettbewerb „Klimaaktive Kommune 2017“ ausgezeichnet. Nicht nur Uhle erkennt in dem Agieren des Schnorbacher Ortsgemeinderats und dem „Schnorbacher Modell“ einen entscheidenden Impuls für den Klimaschutz im Kreis.

In Altweidelbach nahmen am zehnten Aktionstag 68 Haushalte teil. Insgesamt wurden in zwei Stunden 981 „Stromfresser“ gegen LED-Leuchtmittel eingetauscht, die durchschnittlich bis zu 80 Prozent weniger Strom verbrauchen. Insgesamt wurden in den zehn Gemeinden sowie im Zuge der kreisweiten sozialen Zusatzkampagne für Hilfeempfängerhaushalte in 1059 Haushalten insgesamt 13.315 Leuchtmittel kostenfrei ausgetauscht. Die Stiftung der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück hatte 10.000 Euro für die soziale Zusatzkampagne bereit gestellt. Die Kosten für die Dorfkampagnen werden von den Gemeinden getragen.

Sowohl Umwelt- als auch Wirtschaftsbilanz können sich sehen lassen: Bei einer durchschnittlichen Stromersparnis von 30 Watt und einer Brenndauer von zwei Stunden im Jahresdurchschnitt ergibt sich durch die 13.315 eingesetzten LED-Leuchtmittel eine erwartete jährliche Stromersparnis von 291.000 Kilowattstunden (kWh). Bei einem Haushaltsstrompreis von 25 Cent je kWh ergibt dies eine Stromkostenersparnis von rund 73.000 Euro im Jahr – das Geld für den Tausch wird in weniger als einem Jahr „eingespielt“. Darüber hinaus beträgt die CO2-Einsparung etwa 130 Tonnen im Jahr. red/vb