"Lavastrom" im Wald: Asphalt-LKW kippt bei Gemünden um [Update/Fotos]

Aus unserem Archiv

Gemünden

Am Montagmittag gegen 12.45 Uhr kam ein Lastwagen, der auf der L229 von Gemünden in Richtung Bad Kreuznach fuhr, aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte dort um. Der Lkw hatte ein heißes Teergemisch geladen, das sich in den Wald ergoss. Der Fahrer wurde leicht verletzt.