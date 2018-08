Laufersweiler wird brasilianisch

Jetzt wird's südamerikanisch im Hunsrück: Beim Akkordeonorchester und den Musikfreunden Hunsrück ist die brasilianische Tanzgruppe „Cia Cultural Aquarel“ unter der Leitung von Glaci Kunzler Dickel zu Gast. Vom 18.

bis 22. Juli besuchen 25 junge brasilianische Gäste aus Rio Grande do Sul auf Einladung von Erika und Freimut Stephan aus Laufersweiler den Hunsrück. Die Mitglieder der Gruppe möchten das Land ihrer Vorfahren kennen lernen und gleichzeitig mit ihren Tänzen ihre brasilianische Heimat repräsentieren. Dieser Besuch ist der Anfang einer dreiwöchigen Kulturreise durch Deutschland, Frankreich und Österreich. Ein buntes Ausflugsprogramm erwartet die Gäste. Vorgesehen sind Tanzvorführungen in Bernkastel zur Eröffnung des Mosel-auenfestes am Freitag, 20. Juli, um 18 Uhr. Zu einem „Deutsch-Brasilianischen Heimatabend“ wird am Samstag, 21. Juli, um 20 Uhr in die Bürgerhalle nach Laufersweiler eingeladen. Die Brasilianer werden Tänze aus fünf verschiedenen Regionen aus Brasilien vorführen: Gaucho-Tänze, Xaxado, Forro und Frevo, Lundo, Carimbo und Samba. Die Tänzer aus Südamerika haben sich seit Monaten auf diese Tournee vorbereitet und freuen sich nun auf ihre Auftritte. Weitere Mitwirkende des Heimatabends sind der Singkreis der Senioren Laufersweiler, die Mundharmonikagruppe und die Gesangsgruppe Hirschbachlerchen vom Akkordeonorchester und Musikfreunde Hunsrück. Zum Heimatabend werden alle Interessierten aus der Region eingeladen. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten, die der Tanzgruppe zugute kommen. Foto: Cia Cultural Aquarel