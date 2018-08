Laudert investiert in Spielplatz und Friedhof

Der Friedhof in Laudert erhält eine neue Urnengrabanlage und das „Kriegerdenkmal“ wird umgestaltet. Diese beiden Vorhaben brachte der Ortsgemeinderat unter dem Vorsitz des Ersten Beigeordneten Winfried Erbes kürzlich auf den Weg, bevor sich das Gremium mit dem Haushaltsplan für das laufende Jahr befasste.

In der Ortsgemeinde Laudert weist der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 133.870 Euro aus. Die Gemeinde profitiert nämlich von steigenden Steuereinnahmen bei einer geringeren Belastung durch die Umlage. Denn im Vorjahreszeitraum waren die Erträge gesunken, deshalb muss die Gemeinde nun weniger Abgaben zahlen. So wird erstmals seit 2014 keine Finanzausgleichsumlage fällig, die bisher aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl je Einwohner erhoben wurde.

Im Finanzhaushalt ergibt sich bei den laufenden Ein- und Auszahlungen ein Plus von 183.720 Euro. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich hingegen auf -321.120 Euro.

Simmerbachhalle und Gemeindehaus werden fertiggestellt

Die Auszahlungen sind nötig für die Fertigstellung der Simmerbachhallen- und der Gemeindehaussanierung, für einen Abenteuerspielplatz und einen Mehrgenerationentreffpunkt mit Grillstelle (beides Projekte im Zuge der Dorferneuerung) und für die Arbeiten am Friedhof, die vom Land gefördert werden. Auch für den Abriss des Anwesens „Mittelstraße 24“ wurden Gelder bereitgestellt, die Umsetzung erfolgt aber nur bei entsprechender Förderung.

Die Differenz aus Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit, zu der noch die Tilgungen des Investitionskredites von aktuell rund 74.300 Euro beläuft sich auf 140.270 Euro und soll durch die Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 33.270 Euro und die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 107.000 Euro aufgefangen werden. Es ist vorgesehen, den geplanten Kredit größtenteils in 2019 und den Rest in 2020 zu tilgen. Die Aufnahme des vorsorglich eingeplanten Investitionskredites hängt somit vornehmlich von der Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen ab.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel, Thomas Bungert, würdigte den „kerngesunden“ Haushalt der Ortsgemeinde und verwies darauf, dass diese als Schwerpunktgemeinde bei einigen Projekten von der hohen Förderung aus Dorferneuerungsmitteln profitiert. Dank der laut mittelfristiger Finanzplanung auch in den Folgejahren vorhandenen „freien Finanzspitze“ könne die Gemeinde diese Vorhaben auch bewältigen. Er informierte zudem über die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage und stellt eine Senkung der Sonderumlage Grundschule in Aussicht, wenn die beantragten Bundesinvestitionsmittel für die Dacherneuerung der „Mädchenschule“ fließen.

Förderung für ein neues Wanderwegenetz beantragt

Zur Umsetzung eines kommunalen Wanderwegenetzes („Naturschleife Laudert-Kisselbach“) wurde ein Förderantrag im Rahmen des Leaderprogramms gestellt. Die Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen für die Wahlperiode 2019 bis 2023 (benannt wurde Clemens Henrich) stand ebenso auf der Tagesordnung, wie die Ausstattung des Gemeindesaals mit einem neuen Beamer. Hinsichtlich der Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes lagen die ersten Angebote vor, hier sollen jedoch vor einer Auftragsvergabe noch Gespräche mit den Sachverständigen geführt werden.