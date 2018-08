Land unterstützt Schwimmbadpläne der VG

Positive Signale aus Mainz für die Hallenbadpläne der Verbandsgemeinde (VG) Simmern: Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat jetzt bei einem Besuch der Kreisstadt der VG Simmern seine Unterstützung für den Neubau eines reinen Sportbades zugesagt. Dies soll das bisherige Freizeitbad ersetzen, das in die Jahre gekommen ist (wir berichteten). Im Gespräch sind derzeit Investitionen in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro. Eine Sanierung des bestehenden Bades würde wohl 8 Millionen Euro kosten. „Und dann hätten wir in der Substanz immer noch ein altes Gebäude“, erläutert VG-Bürgermeister Michael Boos den Wunsch nach einem neuen Sportbad „ohne Firlefanz“.

Innenminister Roger Lewentz (2. von rechts) informierte sich bei Büroleiterin Ellen Becker (von links), Stadtbürgermeister Andreas Nikolay, Beigeordnetem Ulrich Sopart, VG-Bürgermeister Michael Boos und CDU-Fraktionschef Hermann Josef Linn über die Schwimmbadpläne der VG.

Foto: Markus Lorenz

Bereits seit mehreren Jahren ist klar, dass das Freizeitbad – obwohl optisch noch gut in Schuss – ein Sanierungsfall ist. In erster Linie sind energetische Ausstattung und Technik nicht mehr zeitgemäß. Nicht zuletzt sind, auch durch eine veränderte Konkurrenzsituation unter anderem durch die „Rheinwelle“ in Gau-Algesheim, die Besucherzahlen stark rückläufig. Wurden in den Anfangsjahren noch mehr als 100.000 zahlende Badbesucher gezählt, waren es zuletzt nur noch rund 60.000 Gäste. Noch drastischer ist die Entwicklung bei den Saunabesuchern. Nutzten beispielsweise vor zwei Jahrzehnten noch 20.000 Gäste das Dampfbad, sind es aktuell weniger als die Hälfte. Das Freizeitbad fährt so Verluste von mehr als 600.000 Euro pro Jahr ein.

Deshalb hat der Verbandsgemeinderat vor rund einem Jahr beschlossen, sich beim Neubau auf ein reines Sportbad mit Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken, einen Kleinkindbereich und einen Sprungturm zu beschränken. Entsprechende Modelle hat sich Bürgermeister Boos bereits in den benachbarten Niederlanden angeschaut, der VG-Rat plant noch in diesem Monat eine Besichtigungstour nach Maastricht.

Mit den Plänen will man auch Rheinböllen Entgegenkommen signalisieren, besitzt doch der Fusionspartner seinerseits ein Freizeitbad samt Riesenrutsche und Saunabereich. „Mit unserem Bad möchten wir bewusst kein Konkurrent für Rheinböllen sein“, betont der Verwaltungschef. Mit der Stadt hat sich die VG mittlerweile auf einen Flächentausch geeinigt: Der Neubau soll auf den Platz der „alten Eika“ in Richtung Gemündener Straße gestellt werden. Damit kann er über das Nahwärmenetz versorgt und nicht zuletzt das alte Bad während der Bauphase weiterhin von Besuchern genutzt werden.

Lewentz hat der VG Simmern nun Unterstützung des Landes für das Vorhaben zugesagt. Er verweist dabei auf ein Förderprogramm, das aktuell von der Bundesregierung und den Ländern für solche Projekte geplant ist. „Eine definitive Zusage kann deshalb noch nicht machen“, sagte der Innenminister bei seinem Termin in Simmern. „Der Bundestag muss dem Entwurf noch zustimmen, aber das dürfte wohl eine Formalität sein.“ Im Gespräch ist derzeit eine Förderung von 90 Prozent – bei einem Investitionsvolumen von 7,5 Millionen eine stattliche Summe. „Nur durch das Sonderprogramm ist eine so hohe finanzielle Unterstützung möglich.“ Er ermunterte Bürgermeister und Beigeordnete, am Ball zu bleiben und die Pläne voran zu treiben. Für Boos käme die Förderung „einem Sechser im Lotto“ gleich. „Deshalb wollen wir so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen machen“, informierte er am Donnerstagabend den VG-Rat über das Treffen mit Lewentz. „Wenn das Sonderprogramm durch ist und die Gelder fließen, können wir das Bad bauen, ohne große Schulden zu machen. Müssten wir das aus eigenen Mitteln finanzieren, wäre eine Umlageerhöhung unumgänglich – und das würde wiederum die Gemeinden stark belasten.“

Der Bürgermeister sieht in dem Entgegenkommen des Landes auch ein Dankeschön für die Fusionsbereitschaft der VG mit Rheinböllen. „Das dürfte bestimmt auch eine Rolle gespielt haben.“

Von unserem Redakteur Markus Lorenz