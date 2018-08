La Dolce Vita strapaziert die Lachmuskeln

Sommersonne, Strandfeeling, gesellige Feste und viel Chianti – das sind die Zutaten für das Theaterstück „Bella Italia“ der Theatergruppe Saalpänz aus Bickenbach.

Was in „Bella Italia“ so alles passieren kann, zeigten die Saalpänz mit ihrer gleichnamigen Komödie. Foto: Anna Zimmer

Mixt man dazu noch ein paar „typisch deutsche“ Touristen, einen italienischen Gigolo und zwei leichte Damen im Erholungsurlaub, dann erhält man einen sehr lustigen und unterhaltsamen Theaterabend.

Italienische Musikklänge, ein mit italienischen Fahnen geschmückter Saal und Servicepersonal, gekleidet in traditionellem Grün-Weiß-Rot versetzten die Zuschauer bereits beim Betreten des Saals in Urlaubsstimmung und bereiteten stimmungsvoll auf den bevorstehenden Theaterabend vor.

Ein beschauliches Feriendorf in Italien ist der Schauplatz der Komödie der Saalpänz. In den Ferienbungalows am Meer trifft eine Gruppe unterschiedlichster Touristen aufeinander. Zum einen das Ehepaar Hilde (Gabi Weber) und Hermann (Marco Mohr). Während die resolute Hilde sich auf Strand und Pizza freut, ist Hermann missmutig, hätte er doch lieber einen ruhigen und friedvollen Urlaub im kühlen England verbracht. Im Bungalow nebenan wohnt Hildes Schwester Trudi (Emmi Zimmer) mit ihrem etwas einfältigen Mann Jan (Dieter Stahl).

Im Schlepptau haben sie ihre Nachbarin Anna (Martina Kochhan), die gerade von ihrem Lebensgefährten verlassen und daraufhin von Trudi zu der gemeinsamen Reise überredet wurde. Ebenfalls Quartier im Bungalowpark bezogen haben Marion (Petra Boos) und ihr Freund, der heißblütige Italiener Alfredo Corelli (Jürgen Boos), der nur „Amore“ im Kopf hat. Die Runde komplett machen die beiden Prostituierten Mandy (Tatjana Winkel) und Conny (Sonja Philipps-Liesenfeld), die sich unter der Sonne Italiens ein wenig von ihren anstrengenden Geschäften erholen möchten.

Unterschiedlichste Charaktere treffen also auf engstem Raum aufeinander. Es ist schnell klar, dass der Urlaub alles andere als ruhig und erholsam wird. Während Bauer Jan sich ständig um seine Kühe zu Hause sorgt, geht Hypochonderin und Allround-Allergikerin Anna allen mit ihren Wehwehchen auf die Nerven. Der temperamentvolle Italiener Alfredo macht mit herrlich italienischem Akzent sämtlichen Damen schöne Augen – sehr zum Missfallen seiner Freundin Marion.

Die beiden Liebesdienerinnen Mandy und Conny hingegen sind bei den Männern schnell beliebt, was wiederum deren Frauen gehörig auf die Palme bringt. Während die kesse Mandy mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg hält, wird Conny ständig von Lachanfällen geplagt. Als dann noch ein Diebstahl passiert, droht die Situation zu eskalieren.

Die Saalpänz zeigten wieder einmal eine Komödie auf hohem Niveau und begeisterten die Zuschauer mit dem frivolen Stück in fünf ausverkauften Vorstellungen.

Herausragende Arbeit hatten in diesem Jahr die Bühnenbauer geleistet. Mit viel Einfallsreichtum und Liebe zum Detail hatten sie malerische Ferienhäuser auf der Bühne entstehen lassen. Die Zuschauer belohnten den Einsatz aller Akteure mit vielen Lachern, Szenenapplaus und großem Beifall am Ende jeder Vorstellung.

Wie immer sind ein Teil des Eintrittsgeldes sowie Spenden der Besucher für einen gemeinnützigen Zweck bestimmt. Im vergangenen Jahr wurden 2000 Euro an den Verein „Hilfe in Notlagen“ der Verbandsgemeinde Emmelshausen übergeben. Auch in diesem Jahr unterstützen die Saalpänz den Verein mit einer Spende.