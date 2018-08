L 209-Sperrung geht in die Verlängerung

Die Bauarbeiten an der Landesstraße 209 werden nicht pünktlich zum Ende der Schulferien fertig. Die Vollsperrung verzögert sich um eine Woche.

Im Baustellenbereich klafft derzeit noch ein großes Loch. Die Vollsperrung der L 209 (Buchholzer Straße) verlängert sich um eine weitere Woche, zumal umfangreiche Erdarbeiten notwendig sind. Foto: Suzanne Breitbach

Umfangreiche Erdarbeiten sind dafür verantwortlich, dass die Bauarbeiten in den beiden ersten Abschnitten voraussichtlich erst am 14. April fertig werden.

Autofahrer, Busse und ab kommenden Montag auch der Schülertransport zwischen Buchholz und Boppard werden sich noch ein paar Tage gedulden und den kleinen Umweg über die Simmerner Straße (L 210) nehmen müssen. Seit Beginn der Osterferien wird der Verkehr über die L 210 umgeleitet, die ohnehin stark befahren ist.

Ursprünglich war geplant, die schadhaften talseitigen Böschungsbereiche zwischen Boppard und Buchholz zu sanieren. „Aufgrund der vorhandenen Fahrbahnbreite sind die Arbeiten nur unter Vollsperrung möglich“, teilte der Landesbetrieb Mobilität vor Baubeginn mit.

Die betroffenen Böschungsbereiche werden nun neu aufgebaut, dauerhaft stabilisiert und die Fahrbahn in den betroffenen Abschnitten erneuert. Das nimmt reichlich Zeit in Anspruch. „Diese Arbeiten sind gut voran geschritten. Allerdings haben wir auch Überraschungen erlebt“, teilt ein LBM-Mitarbeiter mit. Unter anderem wurde im Baufeld ein großes Schachtbauwerk vorgefunden (Baulastträger unbekannt) und an einer anderen Stelle ein erheblicher unterirdischer Wasserstrom entdeckt, der mittels Drainage zur Talseite abgeführt wird.

Die derzeitige Vollsperrung der L 209 hat auch RheinHunsrück Wasser genutzt, um einen Absperrschieber einzubauen. Die zusätzliche Armatur ist eine vorbereitende Maßnahme. Während der nächsten Vollsperrung der L 209 im Sommer wird RheinHunsrück Wasser im unteren Teilbereich der Straße während der LBM-Bau-maßnahme die Hauptwasserleitung umverlegen. Die restlichen instabilen Böschungspartien werden in den Sommerferien zu einer erneuten Vollsperrung der Buchholzer Straße zwischen dem Kreisel an der Hunsrückhöhenstraße und der Einmündung „Auf der Zeil“ außerhalb des Stadtzentrums führen. Bis zu den Sommerferien rollt der Verkehr wie gewohnt über die Buchholzer Straße (L 209). Weitere schadhafte Stellen sollen in den Sommerferien saniert werden. Der LBM Bad Kreuznach wird die Verkehrsteilnehmer über die nächste Vollsperrung informieren.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach