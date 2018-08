Kunst kennt keine Barrieren

Im Rathaus Kirchberg eröffnete die 36. Rathaus-Ausstellung. Unter der Überschrift „Kunst ohne Barrieren“ sind dort neue Arbeiten der Maler der Tagesförderstätte der Lebenshilfe Rhein-Hunsrück zu sehen.

Viel Andrang und positive Resonanz gab es bei der Vernissage der 36. Rathausausstellung in Kirchberg. Foto: Jutta Christ

Im Rathaussaal begrüßte Verbandsgemeinde-Bürgermeister Harald Rosenbaum die zahlreich erschienenen Gäste der Vernissage. Er outete sich einmal mehr als Liebhaber abstrakter Kunst. Darum gefalle ihm diese Ausstellung ganz besonders gut. Rosenbaum zeigte sich beeindruckt von der Qualität, Originalität und Strahlkraft der Bilder. Er brachte seine Anerkennung für die Leistung der Malergruppe und ihrer Betreuer zum Ausdruck, wünschte der Ausstellung viel Erfolg und bedankte sich beim Kulturverein Region Kirchberg Arena 13, insbesondere bei Jutta Christ, die einmal mehr ihren Ideenreichtum hinsichtlich der Verschiedenartigkeit der eingeladenen Künstler bewiesen habe. Als Dankeschön überreichte er ihr ein Frühlingsblumengebinde, das sie erfreut entgegennahm. Auch die Musikgruppe Die Taktlosen wurde mit den Worten, „sie haben mit ihrer schwungvollen Musik hier ordentlich Stimmung gemacht“ von Rosenbaum herzlich begrüßt.

Die Leiterin des Arbeitskreises Bildende Kunst bei Arena 13, Jutta Christ, begrüßte die vielen Gäste, die trotz konkurrierender Veranstaltungen zur Ausstellungseröffnung gekommen waren. Nach ihrem Dank an den Hausherrn, Bürgermeister Rosenbaum, an Hans-Werner Johann und das Team von Arena 13 gab auch sie ihrer Freude über die mitreißende Musik der Taktlosen Ausdruck und bedankte sich für deren Mitwirkung an dieser Veranstaltung.

An die Malerinnen und Maler der Tagesförderstätte der Lebenshilfe gerichtet bemerkte sie: „Dies ist ihre Ausstellung – so etwas hatten wir hier noch nie.“ Die Einzigartigkeit dieser Ausstellung beruhe auf der Entstehungsgeschichte der Bilder, denn an jedem einzelnen Werk sei hier eine Gruppe von Menschen über einen längeren Zeitraum gemeinsam am Werk gewesen.

So seien durch den spontanen Einsatz vieler verschiedener Materialien, Farben, Formen und Ideen harmonische Bilder geschaffen worden. Jutta Christs Fazit lautete: „Dies ist richtig gute moderne Kunst – die 36. Rathausausstellung ,Kunst ohne Barrieren' ist großartig.“

Anschließend ergriff der Geschäftsführer der Lebenshilfe Rhein-Hunsrück, Gerd Martin, das Wort. Er bedankte sich für über die Ausstellungsmöglichkeit im Kirchberger Rathaus und zeigte sich erfreut über die Veranstaltung und die Anerkennung für die Arbeit der Lebenshilfe.

Martin betonte, wie wichtig Würdigung und Anerkennung in der Gesellschaft für Beschäftigte und Mitarbeiter der Tagesförderstätte sei. Die Besucher wurden eingeladen, sich durch die anschließende Power-Point-Präsentation noch gründlicher über die Arbeitsweisen der Kunstwerkstatt zu informieren.

Danach herrschte in den Ausstellungsräumen reger Andrang. Der allgemeine Tenor waren Erstaunen und Bewunderung für die Kunstwerke und ihre Macher. Sowohl Arena 13 als auch die Mitarbeiter der Lebenshilfe Rhein-Hunsrück zeigten sich zufrieden über den Erfolg dieses Abends.

Die Ausstellung kann bis zum 16. April während der Öffnungszeiten des Rathauses Kirchberg besichtigt werden.