Kunst fördert die Freundschaft

Fast ein viertel Jahrhundert besteht sie schon, die Partnerschaft zwischen Kastellaun und Prémery in Burgund. Wie bei vielen Freundschaften ist sie geprägt vom Engagement einzelner Persönlichkeiten, die sich der Völkerverständigung über Grenzen hinweg verschrieben und ein besonderes Faible für die französische Kultur haben. Zu ihnen gehört Jürgen Schnier aus Bell.

Als Symbol der Städtepartnerschaft dient der Place de Prémery in der Kastellauner Eifelstraße.

Foto: Werner Dupuis

Unter der Regie des für Kunst- und neue Medien zuständigen Pädagogen an der Kastellauner IGS findet eine deutsch-französische Kreativwoche vom 24. Juni bis zum 1. Juli in Prémery statt. Maximal 30 Leute können mitmachen. „Kunst baut Brücken“, lautet das Motto der Veranstaltung. Prémery ist 650 Kilometer von Kastellaun entfernt. Eingeladen sind kreativ Schaffende und Kunstinteressierte ab 16 Jahren. Logiert wird wahlweise bei Gastfamilien oder auf einem Campingplatz. Die Ateliers befinden sich in einem umgebauten ehemaligen Schlachthof. Am Ende des Workshops werden die Arbeiten in einer Ausstellung in der städtischen „Galerie 34“ der Öffentlichkeit präsentiert und ein gemeinsames Kunstfest zwischen einheimischen Kunstschaffenden und den Hunsrücker Gästen gefeiert. Die Kosten für die Workshops betragen rund 60 Euro. Die Kosten für die Fahrt und die Verbrauchsmaterialien werden übernommen. Französische Sprachkenntnisse sind von Vorteil, aber keine Vorrausetzung.

Acht Workshops werden angeboten. Die Palette reicht von Modellieren mit Ton über die Bildhauerei mit Speckstein, figurative und Aquarellmaterial bis hin zum kreativen Gestalten diverser Objekte mit Karton, dem Buchbinden oder der digitalen Fotografie. Erwachsenen vorbehalten ist der Workshop „Laque“. Dabei handelt es sich um eine besondere Lacktechnik. Mehrere Schichten – zum Teil auch aus hauchdünnen Silber- oder Goldblättern – werden auf Malgründen übereinander gebracht. Jeweils vier französische und vier deutsche Leiter werden die Kurse organisieren und den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die deutsch-französische Kreativwoche ist eine Antwort auf einen Besuch von französischen Hobbykünstlern während des Kastellauner Bürgerfestes im Herbst 2016. Eine Ausstellung im Gehaichnis stieß damals auf große Resonanz beim Publikum.

Weitere Informationen per E-Mail an schnier300@gmail.com

Von unserem Reporter

Werner Dupuis