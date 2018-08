Kritik an der Buga-Finanzierung: Wiebelsheim droht mit Austritt aus dem Zweckverband Welterbe

Die Kündigung an den Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal ist abgeschickt, und der Ortsgemeinderat ist sich einig: In Wiebelsheim stößt das aktuelle Finanzierungsmodell für die Buga 2031 auf Kritik. Die Wiebelsheimer sehen sich benachteiligt und drohen damit, aus dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal auszutreten.

In Wiebelsheim stößt die Buga-Finanzierung auf Kritik: Der Ortsgemeinderat mit Ortsbürgermeister Michael Brennemann und der Ersten Beigeordneten Petra Klein, hat sich dagegen ausgesprochen, dass die Buga-Finanzierung für die Gemeinden und Städte über die VG-Umlage erfolgt. Heute Abend werden im VG-Rat Alternativen gesucht. Die Ortsgemeinde Wiebelsheim will sonst aus dem Zweckverband Welterbe austreten.

Foto: Werner Dupuis

Was genau stört Wiebelsheim an der Buga-Finanzierung? Das Wiebelsheimer Gewerbegebiet floriert und die Steuereinnahmen sprudeln. Doch genau da liegt auch die Krux: Die 500-Seelen-Gemeinde fast genauso viel zahlen, wie die beiden Städte St. Goar und Oberwesel. Das liegt daran, dass der Buga-Kostenanteil für die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel über die Umlage von den Kommunen refinanziert werden soll, was bedeutet: je höher die Steuerkraft, desto höher auch die Belastung. Das sei „unverhältnismäßig“, moniert Wiebelsheim.

Wie viel müsste Wiebelsheim nach dem jetzigen Finanzierungsmodell zahlen? Fast genauso viel wie die beiden Städte St. Goar und Oberwesel. Von den rund 516.608 Euro Gesamtkosten für die VG St. Goar.-Oberwesel würden 23,83 Prozent auf die 500-Seelen-Gemeinde entfallen. Das wären 123.117 Euro. Zum Vergleich: Oberwesel müsste 153.369 Euro zahlen, St. Goar 131.703 Euro. Entsprechend weniger entfiele auf die Orte Damscheid (30.125 Euro), Niederburg (29.784 Euro), Perscheid (16.390 Euro) und Urbar (32.119 Euro). Die Buga-Kosten sollen auf 35 Jahresraten aufgeteilt und so angespart werden.

Würde der verhältnismäßig hohe Anteil für Wiebelsheim ein finanzielles Problem bedeuten? Nein. Denn durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen steht die Ortsgemeinde vergleichsweise gut da, muss auf der anderen Seite aber einen großen Teil der Einnahmen abgeben: An den Kreis zahlt Wiebelsheim in diesem Jahr 1.074.100 Euro und an die VG 817.250 Euro. Aufgrund der gegenüber dem Landesschnitt mehr als viermal so hohen Steuerkraft je Einwohner muss Wiebelsheim zudem eine Finanzausgleichsumlage an das Land von rund 222.580 Euro zahlen. Um finanzielle Probleme geht es den Wiebelsheimern aber auch nicht, wie Ortsbürgermeister Michael Brennemann betont: „Es geht um das Prinzip.“

Wie geht es nun weiter? Wie der kommunale Anteil für die Buga innerhalb einer Verbandsgemeinde finanziert wird, entscheidet die VG selbst. Der Zweckverband ist da erst einmal außen vor. Am Donnerstagabend berät der Verbandsgemeinderat St. Goar-Oberwesel über das Thema. Es gibt zu einer Refinanzierung über die Umlage drei verschiedene Alternativen, die zur Debatte stehen.

Welche Alternativen gibt es? Einmal wird die jeweilige Einwohnerzahl als Basis herangezogen, was bedeuten würde, dass Wiebelsheim weniger und die fünf übrigen Gemeinden sowie die beiden Städte dafür deutlich mehr zahlen müssten. Für Wiebelsheim wären es dann nur noch 31.119 Euro. Bei Alternative zwei würden die Kosten zunächst so aufgeteilt, wie auch die Mitgliedsbeiträge des Zweckverbands verbucht werden. Jede Kommune in der VG zahlt ein Zwölftel, der VG-Anteil von fünf Zwölfteln (215.253 Euro) wird auf die Ortsgemeinden und die beiden Städte umgelegt. Entweder über die Umlage oder die Einwohnerzahl.

Bei diesen beiden Varianten hätten die Städte St. Goar und Oberwesel weniger zu zahlen als rein über die Umlage, auch der Anteil von Wiebelsheim wäre geringer, die übrigen Höhengemeinde aber hätten deutlich mehr zu leisten. Die dritte Alternative wäre erneut eine Zwölftelregelung, bei der der VG-Anteil zur Hälfte über die Umlage und zur anderen Hälfte über die Einwohnerzahl auf die Kommunen aufgeteilt wird, was ähnliche Folgen hätte, wie die zweite Variante. Die VG lässt die Modelle noch rechtlich prüfen.

Ist eine Einigung absehbar? Zum jetzigen Zeitpunkt ist alles noch sehr vage. Im Haupt- und Finanzausschuss konnte vor einer Woche keine Lösung erzielt werden. Die Fraktionen wollen intern erneut beraten. Es ist aber klar, dass allen an einer Einigung gelegen ist. Auch den Wiebelsheimern: „Wir befürworten und unterstützen natürlich die Buga 2031“, bekräftigt Ortsbürgermeister Michael Brennemann. Die Buga komme natürlich auch den kleineren Orten zugute. Dennoch betont er: „Wir sind definitiv nicht bereit, den unverhältnismäßig großen Finanzierungsanteil so zu tragen.“ In der im Gemeinderat einstimmig verabschiedeten Stellungnahme heißt es aber auch, dass Wiebelsheim von der Buga als Hunsrückgemeinde nur „nachrangig berührt sei“. Und: „Die wesentlichen Vorteile der Buga liegen bei den Städten und Gemeinden entlang des Rheins.“

Was geschieht, wenn am Donnerstagabend im VG-Rat keine zufriedenstellende Lösung gefunden wird? Dann will Wiebelsheim am Austritt aus dem Zweckverband festhalten. Genau genommen wurde die Kündigung bereits verschickt und ist auch beim Verband eingegangen, wie dessen Geschäftsführerin Nadya König-Lehrmann bestätigt. Es wäre der erste Fall dieser Art. Wiebelsheim hat außerdem angekündigt, die Zuständigkeit der VG und den Kostenverteilungsschlüssel verwaltungsgerichtlich prüfen zu lassen, falls an der Finanzierung über die VG-Umlage festgehalten wird. Der Vorsteher des Zweckverbands Welterbe Oberes Mittelrheintal und Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, Frank Puchtler, plädiert indes für mehr Zusammenhalt und längerfristiges Denken: „Von der Buga profitiert das ganze Mittelrheintal. Jetzt haben wir eine Aufbruchsstimmung, wo es nach vorne geht“, sagt er und betont: „Wir legen höchsten Wert darauf, dass alle im Boot bleiben.“ Er sei zudem auch bereit, Gespräche direkt mit Wiebelsheim zu führen.

Kann Wiebelsheim denn einfach aus dem Verband austreten? Was würde das bedeuten? Ganz so einfach kann eine Mitgliedschaft im Zweckverband, dem zwei Bundesländer, fünf Landkreise und 58 Kommunen angehören, gar nicht gekündigt werden. Das weiß auch Wiebelsheims Ortsbürgermeister. „So einfach austreten geht nicht“, bestätigt er. Notfalls will die Gemeinde ihre Möglichkeiten aber rechtlich prüfen lassen. Für einen Austritt wäre eine Zweidrittelmehrheit der Zweckverbandsmitglieder erforderlich. Mit einem Austritt würde zwar kein weißer Fleck im Welterbegebiet entstehen, denn diese „Mitgliedschaft“ ist nicht aufkündbar. Wiebelsheim wäre aber nicht mehr Teil der Solidargemeinschaft, die das Welterbegebiet in seiner wirtschaftlichen, kulturellen, ökologischen und sozialen Funktion sichern, weiterentwickeln, vermarkten und repräsentieren will.

Von unserer Redakteurin

Denise Bergfeld