Kriminalstatistik Boppard: Straftäter sind auf dem Rückzug – Ausnahme Sex- und Gewalttaten

Aus unserem Archiv

Rhein-Hunsrück

Kein Mord und Totschlag, weniger Wohnungs- und Firmeneinbrüche als in den Vorjahren, eine zurückgehende Fallzahl an Körperverletzung und auch weniger Rauschgiftdelikte. Zudem gibt es am Mittelrhein und im Vorderhunsrück weder No-go-Areas noch Verbrechens-Brennpunkte.