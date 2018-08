Kommunalreform: Ehevertrag zwischen der VG Emmelshausen und der VG St. Goar-Oberwesel ist festgezurrt

Die Hochzeit ist für 2020 geplant, der Ehevertrag steht jetzt zur Debatte: Die Vereinbarung, die den Zusammenschluss zwischen den Verbandsgemeinden Emmelshausen und St. Goar-Oberwesel zum 1. Januar 2020 besiegeln soll, liegt unserer Redaktion vor.

Die Fusion zwischen St. Goar-Oberwesel und Emmelshausen ist gesichert: Durch das Votum des Emmelshausener Stadtrates ist das Quorum für den Zusammenschluss erfüllt. Illustration: Svenja Wolf

17 Seiten umfasst das Papier, zwei Wappen zieren die Titelseite. Vom Ältestenrat wurde das Schriftstück bereits abgesegnet. Als nächstes müssen sich die Räte damit befassen. Am kommenden Donnerstag, 14. Juni, tagt der Verbandsgemeinderat Emmelshausen, eine Woche später St. Goar-Oberwesel. Doch was steht eigentlich in dem Papier, das dort verabschiedet werden soll? Wir haben die wichtigsten Punkte zusammengetragen.

Welchen Namen wird die neue Verbandsgemeinde tragen und wo wird die Verwaltung künftig arbeiten?

In der Fusionsvereinbarung ist festgehalten, dass die neue Verbandsgemeinde den Namen „Hunsrück-Mittelrhein“ tragen soll. Verwaltungssitz wird die Stadt Emmelshausen. Wie von der Stadt Oberwesel in den Verhandlungen immer wieder gefordert, wird es aber auch weiter einen Verwaltungssitz in Oberwesel geben.

Was bedeutet die Fusion für die Mitarbeiter der beiden alten Verbandsgemeinden?

Ihre Beschäftigungsverhältnisse gehen auf die neue VG „Hunsrück-Mittelrhein“ über. Den Beamten sind gleich zu bewertende Ämter zu übertragen, heißt es in der Fusionsvereinbarung. Die VG kann aber innerhalb eines Jahres nach der Fusion Beamte in den einstweiligen Ruhestand versetzen, wenn die Zahl der Beamten den tatsächlichen Bedarf übersteigt.

Was passiert mit den Grundschulen und Kindergärten?

Auch die Schulen gehen in die Trägerschaft der neuen Verbandsgemeinde über. Nur die Rheinfels-Grundschule bleibt, wie gehabt, in Trägerschaft der Stadt St. Goar. Die neue Verbandsgemeinde wird damit Träger der Grundschulen in Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld. Bei den kommunalen Kindergärten könnte es in der Zukunft Änderungen geben. In der Fusionsvereinbarung heißt es zumindest, dass überlegt werden soll, inwieweit die neue VG eine Trägerschaft wahrnehmen könnte oder Zweckverbandslösungen geschaffen werden könnten. Dies beträfe dann allerdings nur die Kindergärten in kommunaler Trägerschaft in Dörth, Emmelshausen, Pfalzfeld und Urbar. Der kommunale Kindergarten in Damscheid ist bereits in Trägerschaft des Kindergartenzweckverbands Damscheid, dem die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel vorsteht.

Was ändert sich mit Blick auf die Feuerwehren in den beiden alten Verbandsgemeinden?

Alle Freiwilligen Feuerwehren gehen in die Trägerschaft der neun VG über. Sie bleiben in ihrer Organisation bestehen, die Ortswehren bleiben erhalten und bekommen eine neue Führung. Es darf keine Verschlechterung für die Bevölkerung eintreten, heißt es. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit den Details. Nach der Fusion bleiben sechs Monate Zeit, um einen neuen Wehrleiter und bis zu zwei Vertreter zu wählen.

Welche Sportanlagen werden künftig von der neuen Verbandsgemeinde betrieben?

Im Fusionsvertrag ist festgelegt, dass das Freibad in St. Goar-Werlau, das Panoramabad in Emmelshausen, die zentrale Sportanlage in Emmelshausen und das Rhinelanderstadion in Oberwesel auf die neue Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein übergehen. Bei dem Rhinelanderstadion gab es erst jüngst Diskussionen in Oberwesel. Der SV Vesalia Oberwesel hatte angeregt, das Stadion wieder in die Trägerschaft der Stadt zurückzuführen und mit einem ganzjährig bespielbaren Kunstrasen auszustatten.

Wird sich die neue Verbandsgemeinde touristisch neu ausrichten?

Nein. Zwar taucht im Fusionsvertrag die Formulierung auf, dass Synergien und neue Entwicklungsmöglichkeiten für den Tourismus genutzt werden sollen. Aber konkrete Neuerungen sind keine vorgesehen. Die VG Hunsrück-Mittelrhein tritt in die Fußstapfen der alten VGs und wird beiden touristischen Regionen angehören: dem Hunsrück und dem Rheintal. Sie wird sowohl Mitglied im Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal sein als auch der Premium-Wanderregion Saar-Hunsrück angehören. Obwohl davon im Fusionsvertrag keine Rede ist, wird die neue VG beim EU-Strukturfonds Leader sowohl der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Hunsrück als auch der LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal angehören.

Was ändert sich bei den Tourist-Informationen?

Nichts. Es bleibt bei den unterschiedlichen Trägerstrukturen. Während die Tourist-Infos (TI) St. Goar und Oberwesel in städtischer Hand sind und auch bleiben, gehen die Einrichtung der TI im Emmelshausener ZaP und, wie es im Vertrag heißt, „die damit verbundenen vertraglichen Regelungen bzw. rechtlichen Verpflichtungen“ auf die neue VG über.

Hat der Zusammenschluss der beiden Verbandsgemeinden Auswirkungen auf andere Gebietskörperschaften?

Oh ja. Die neue Verbandsgemeinde strebt in der vom Land angekündigten Fortschreibung des Zentrale-Orte-Konzeptes die Einstufung als mittelzentraler Verbund mit den kooperierenden Zentren Emmelshausen, Oberwesel und St. Goar an. Wenn das tatsächlich so käme, wäre das Mittelzentrum Boppard seines Hinterlandes in Gestalt der derzeitigen Verbandsgemeinde Emmelshausen beraubt. Das würde zugleich auch das Aus für das derzeit bestehende kooperierende Mittelzentrum St. Goar, St. Goarshausen und Nastätten bedeuten.

Die Abwasserbeseitigung ist mit die wichtigste Aufgabe einer Verbandsgemeinde. Lassen sich beide Abwasserwerke problemlos unter einen Hut bringen?

Es wird bestimmt nicht einfach, die Abwasserbeseitigung zusammenzuführen. Bis 1. Januar 2025 soll ein einheitliches Entgeltsystem eingeführt werden. Die neue VG hat es mit gewaltigen Investitionen in Kläranlagen zu tun. Der Fusionsvertrag spricht von „außergewöhnlich hohen finanziellen Belastungen“. Deshalb soll das Land höhere Zuschüsse gewähren als vorgesehen. 42 Millionen Euro kommen auf die neue VG bis 2025 zu, 20 Millionen in der bisherigen VG Emmelshausen und 22 Millionen in St. Goar-Oberwesel. Auf der Höhe ist die Modernisierung der Gruppen-Kläranlage Oberes Baybachtal mit 10 Millionen Euro der dickste Brocken. Im Rheintal kostet allein die Erneuerung der Kläranlage Oberwesel mit Anschluss Kaub und Schließung der Kläranlage St. Goar mit Ableitung zur Kläranlage Kestert 13 Millionen Euro.

