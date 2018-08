Kommentar: Für uns ist die Feuerwehrarbeit eine große Ehre

Wir haben an dieser Stelle schon hier und da die vorbildlichen Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren aus unserer Region thematisiert. Das liest sich so schön, wenn da steht, dass die Wehrleute die Flammen schnell im Griff hatten, dass sie flott vor Ort waren und noch größeren Schaden verhindert haben.

Thomas Torkler kommentiert

Was es aber für jede einzelne Einsatzkraft wirklich bedeutet, stundenlang bei großer Hitze im Saft zu stehen, wurde am Donnerstagabend zumindest ansatzweise deutlich, wenn man in die Gesichter der Einsatzkräfte schaute, die gegen 21.30 Uhr längst schon mit Zusammenpacken und Aufräumen beschäftigt waren. Der Griff nach einer Flasche Wasser, mal kurz auf einem Mäuerchen sitzen, die Füße lang machen und durchatmen: „Ich bin jetzt seit fast zehn Stunden hier“, sagte ein Feuerwehrmann.

Für toll und beispiellos mag man das halten, aber dieser Feuerwehrmann hat möglicherweise nicht nur am Mittag fluchtartig seinen Arbeitsplatz verlassen, die gerade verrichtete Tätigkeit konnte nicht noch vor Ostern fertiggestellt werden, die Ehefrau konnte sich nicht auf den gemeinsamen Ostereinkauf am Abend des Gründonnerstag freuen, sondern musste diesen allein übernehmen, und am späten Abend, wenn der Ehemann erschöpft nach Hause kam, dürfte es nicht lange gedauert haben, bis er auf der Couch eingeschlafen ist. Auch das hängt dran am Ehrenamt. Nicht nur den bedingungslosen und engagierten Einsatz der Feuerwehrleute gilt es zu würdigen, auch deren Familien sind Teil dieser ehrenamtlichen Tätigkeit, die unser aller Sicherheit dienen. Donsbach-Weirauch-Geschäftsführer Peter Weirauch war dankbar für die Arbeit der Feuerehreinheiten, die mit 400 Einsatzkräften höheren Schaden an seinem Unternehmen und dem Wohnhaus seiner Familie verhindert hatte. Durch die perfekte und reibungslos ineinander greifende Arbeit der Wehrleute wurden die Büroräume gerettet, und die Schäden konnten zumindest so weit im Rahmen bleiben, dass das Unternehmen, an dem in Simmern 75 Arbeitsplätze hängen, seinen Betrieb fortführen kann.

Kreisfeuerwehrinspekteur Stefan Bohnenberger war als Einsatzleiter in erster Linie dankbar, dass alle einsatztechnischen Dinge reibungslos funktioniert hatten, was aber auch ihn nicht hinderte, mal auszuruhen und durchzuatmen. Nach stundenlanger Anspannung zeigte sich wieder ein Lächeln auf seinem Gesicht.

Und wir dürfen dankbar sein, dass es immer noch genügend Freiwillige gibt, die diese Strapazen im Dienst der Allgemeinheit – also für uns alle – auf sich nehmen.

