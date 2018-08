Kommentar: Da dürfen die Korken ruhig mal knallen

Aus unserem Archiv

Herzlichen Glückwunsch, Sevenich und Co.! Vor einigen Monaten war beinahe das gesamte Dorf auf den Beinen, um sich dafür stark zu machen, dass das erreicht wird, was am Donnerstag in Mainz politisch verabschiedet wurde: ein Gesetz, das kleine Ortsteile wie Sevenich gegenüber Ortsgemeinden bei der drohenden Abstufung von Straßen nicht benachteiligt.