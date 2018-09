Kommentar: Auf gute Nachbarschaft!

Aus unserem Archiv

Nachbarschaft ist ein hohes Gut. Sie kann ganz großartige Früchte tragen, von situativer Nachbarschaftshilfe bis hin zu tiefer Freundschaft und vertrauensvoller, partnerschaftlicher Verbundenheit. Aber, wie das eben so ist, eine gute Nachbarschaft will gepflegt werden. Entsprechend wichtig wird es in den kommenden Monaten sein, sich im Rhein-Hunsrück-Kreis etwas sorgsamer um die Nachbarn zu kümmern, denn da hat der Kreis so einige. Und wem begegnet der im ländlichen Raum lebende Mensch im Alltag besonders häufig? Seinem Nachbarn!