Kochen ist für Thomas Jaumann Entspannung pur

Thomas Jaumann ist der neue Küchenchef der drei Restaurants des Jakobsberg Hotel and Resort in Boppard. Der 57-Jährige kochte zuvor unter anderem im Da Vinci in Koblenz, im Abtshof in Mönchengladbach sowie im Gourmetrestaurant Rossini auf der AIDA-Stella. Sein eigenes Koblenzer Restaurant gehörte sofort nach der Gründung für drei Jahre in Folge zu den besten 300 in Deutschland. 2011 ging Jaumann insolvent, doch diese eher düstere Lebensphase liegt nun hinter ihm: Auf dem Jakobsberg startet er neu: mit frischen Ideen und viel Elan. Wir haben ihn zu einem Interview getroffen.

Thomas Jaumann hat schon als kleiner Junge gern gekocht: Die Küche seiner Mutter war vor allem von schwäbischer Hausmannskost wie Linsen, Spätzle oder Kalbshaxen geprägt – heute mag er es gern eine Spur extravaganter und tischt auch schon mal Meeresfrüchte auf. Jaumann steht immer noch oft selbst am Herd. Wenn das Steak in der Pfanne bruzzelt, denkt der Koch an nichts anderes. Ein Traum in Grün: Diese hübsche Garnele räkelt sich lasziv auf einem Bett aus Erbsenpüree. Jaumanns Gerichte werden stets kunstvoll angerichtet – fast zu schade für den Verzehr, aber auch das wäre wiederum zu schade.

Herr Jaumann, von wem haben Sie die Liebe und das Talent zum Kochen geerbt?

Von meiner Mama. Ich bin als kleiner Bub schon immer in der Küche gestanden. Ich stamme aus der Nähe von Stuttgart, bei uns gab es oft Linsen, Spätzle oder Kalbshaxen.

Wussten Sie schon früh, dass Sie mal Koch werden wollen?

Ich wollte schon immer Koch werden. Als wir während der Schulzeit ein Praktikum machen mussten, gab es aber keinen Platz als Koch. Also habe ich ein Praktikum bei einem Zahntechniker angefangen, aber nach einer Woche abgebrochen. Nach der Schule habe ich Koch gelernt. Ich kann nichts anderes und habe meinen Traumberuf. Was will ich mehr.

Welche Ihrer Ausbilder und Kollegen haben Sie besonders geprägt?

Zum einen Hans-Peter Wodarz. Wir waren die ersten, die mit Pomp Duck and Circumstance Erlebnisgastronomie auf sehr hohem Niveau entwickelt haben. Alles wurde mit einem enormen Personalaufwand frisch gekocht. 15 Köche, acht Spüler – wir waren ein menschliches Fließband. Das war eine schöne Zeit.

Und wer noch?

Eckhart Witzigmann. Ein Jahrhundertkoch. Wir stehen immer noch in Kontakt. Er zelebriert das Kochen selbst im privaten Alltag, zum Beispiel wenn er sich ein Brot macht und mit Wurst belegt. Er hat einen sehr großen Respekt vor dem Produkt.

Was bedeutet das für Sie „Respekt vor dem Produkt“?

Im Begriff Lebensmittel steckt das Wort „Leben“. Gerade beim Fleisch ist das besonders wichtig, und es verdient unsere Achtsamkeit und unseren Respekt. Deshalb erzählen wir unseren Gästen, wo unsere Zutaten herkommen und warum das ein oder andere Gericht genau deshalb ein paar Euro mehr kostet.

Vermehrt hört man inzwischen vom Nose-to-tail-Prinzip – das Verarbeiten des ganzen Tiers, samt Innereien. Spielt das in Ihrer Küche auch eine Rolle?

Ja, aber eher am Rande. Viele Gerichte aus Innereien werden von den Gästen eher mit Argwohn betrachtet. Wir versuchen, die Vorurteile abzubauen und bringen demnächst zum Beispiel Wildbäuchlein auf den Tisch. Mal sehen, wie es angenommen wird.

Wild spielt auf Ihrer Speisekarte generell eine große Rolle.

Wir haben eigene Kühlhäuser für das Wild aus unserer eigenen Jagd, und wir arbeiten mit einem Metzger zusammen, der nach unserer Rezeptur Spezialitäten wie Wildsalami oder Crépinette vom Wildschwein herstellt. Diese Leckereien werden demnächst auch über einen Onlineshop angeboten, und Gäste können bestellen, was sie bei uns besonders lecker gefunden haben.

Welche Rolle spielen regionale Produkte in Ihrer Küche?

Ich sehe nicht ein, dass man Pangasius aus dem Atlantik oder der Nordsee holt. Wir versuchen, so viel wie möglich aus der Region und aus Deutschland zu beziehen. Aktuell sprechen wir mit einem Bauern aus der Region, von dem wir Eier und Kartoffeln beziehen wollen.

In unserer Wohlstandsgesellschaft entwickeln viele Menschen Allergien auf bestimmte Lebensmittel, viele leben auch vegan oder verzichten auf Fleisch. Haben Sie dafür Verständnis?

Natürlich – und darauf müssen wir uns einstellen. Wir können nicht jeder Unverträglichkeit oder jedem Lebensstil gerecht werden, aber ich denke, dass die meisten Gäste bei uns finden, was sie mögen und vertragen.

Sie haben auch auf der AIDA Stella gekocht. Wie war es, auf einem Schiff zu arbeiten?

Ich habe die Küche des „Rossini“ geleitet und hatte acht Mitarbeiter aus unterschiedlichen Kulturen. Bei jedem Landgang bin ich mit Gästen auf die Märkte gegangen – in Lissabon, Barcelona, Abu Dhabi und Dubai – und dann haben wir mit den gekauften Zutaten auf dem Schiff Kochkurse veranstaltet. Wir wollen hier auf dem Jakobsberg auch solche Kochkurse auf die Beine stellen, weil das besonders gut zu unserer Campus-Idee für Tagungsgäste passt.

Gibt es Produkte, die Sie beim Kochen aus Prinzip nicht verwenden, etwa aus Tierschutzgründen?

Prinzipiell bin für alles offen, aber ich achte darauf, wo es herkommt. Ich finde es allerdings nicht zu Ende gedacht, wenn man sich zum Beispiel über Gänsestopfleber mokiert und am nächsten Tag das Kilo Schweinefilet beim Discounter für 5,99 Euro kauft. Aber natürlich gibt es Gerichte, die einfach nicht mehr gehen, wie zum Beispiel Froschschenkel oder Schnecken. Das wollen die Gäste heute einfach nicht mehr.

Wenn es bei Ihnen privat mal schnell gehen muss: Kommen dann auch mal Spaghetti Bolognese oder Döner auf den Tisch?

Döner und Hamburger sind nicht so mein Ding. Es gibt auch andere schnelle Gerichte, wie zum Beispiel Nudeln mit Bärlauch, der vor der Haustür wächst und in Kürze wieder geerntet wird. Zusammen mit Spaghetti, Butter, Öl und Parmesan ist das ein schnelles und leckeres Gericht.

Sind Familienmitglieder und Freunde aufgeregt, wenn sie für Sie kochen?

Manche schon. Ich kritisiere aber nicht, wenn ich zum Essen eingeladen bin.

Besuchen Sie in Ihrer Freizeit oft Restaurants, um sich Inspirationen zu holen?

Ja. Ich sage auch zu meinen Köchen: Geht zu Kollegen essen. Man muss immer auf dem Laufenden bleiben, auch mittels Fachliteratur, Kochbüchern und auf Messen. Der Austausch unter den Kollegen ist ganz wichtig. Ich finde es immer toll, wenn man neue Produkte und Kreationen kennenlernt. So hat mich kürzlich ein Kollege aus Filderstadt mit wildem Blumenkohl begeistert. Sensationell.

Mit wie vielen Köchen arbeiten Sie auf dem Jakobsberg?

Wir sind acht Mann in der Küche, wollen aber aufstocken. Unsere Zunft hat leider, wie man überall hört und lesen kann, ein großes Nachwuchsproblem.

Was denken Sie, woran das liegt? An den Arbeitszeiten?

Ja, zum einen. Wir beginnen gegen 10 Uhr, machen mittags eine Pause, und sind abends bis 22 Uhr und auch mal länger da. Dazu muss man geboren sein. Aber ich denke auch, dass das Bild eines Kochs im Fernsehen durch all die Kochsendungen verzerrt dargestellt wird. Ein Beispiel: Die lassen beim Kochen die Ringe an. Das ist im Alltag anders, Hygiene ist sehr wichtig, in der Küche wird erst mal der Schmuck abgelegt.

Ist der Ton in den Küchen so rau, wie man immer hört?

(lacht) Da fragen Sie den Falschen. Nein, im Ernst: In der Küche ist es wie in einem Uhrwerk: Ein Rädchen greift ins andere, es muss rundlaufen. Da braucht es klare Ansagen und einen Dirigenten. Wenn alle aufmerksam im Takt spielen, muss man auch nicht laut werden.

Ist der Kochberuf immer noch eine Männerdomäne?

Nein, das wandelt sich gerade. In unserem Team ist leider noch keine Frau, aber ich würde mich darüber freuen, vor allem in der Patisserie. Wenn Frauen dabei sind, harmoniert es in der Küche besser. Erst gestern habe ich Köchinnen auf Jobportalen angeschrieben – also bitte nur her mit den Bewerbungen.

Stehen Sie selbst noch häufig am Herd oder sind Sie vor allem mit der Organisation und der Menükonzeption beschäftigt?

Meine Hauptaufgabe ist es, das Schiff auf Kurs zu bringen und zu halten. Wir setzen uns abends zusammen, besprechen das Menü für den folgenden Tag, probieren Neues aus. Wenn ich kann, koche ich auch selbst, unterstütze den Saucier, oder sehe nach den Beilagen.

Welche beruflichen Ziele verfolgen Sie noch? Vielleicht einen Stern?

Nein, keinen Stern. Aber man freut sich natürlich, wenn man Anerkennung bekommt. Es macht Spaß, wenn die Gäste ins Restaurant kommen und zufrieden sind oder wenn einem zugetragen wird, dass das Essen gut ist. Ich gebe dieses Lob gerne an meinen Stellvertreter und die Jungs in der Küche weiter, denn die sind am Ende dafür verantwortlich und ich kann mich auf ihn und das Team voll verlassen. Allein geht so etwas nicht.

In vielen Restaurants besteht die Kinderkarte aus Fischstäbchen, Pommes und massenhaft Ketchup – von Gemüse keine Spur. Wie begeistert man Kinder für gutes Essen?

Der Sinn einer Kinderkarte erschließt sich mir nicht. Fischstäbchen kann man doch auch zu Hause im Backofen machen. Lieber einen leckeren pochierten Kabeljau und davon eine kleine Portion mit Reis oder Kartoffeln – so etwas kann man auch Kindern anbieten. Bei Kindern verhält es sich wie bei den Erwachsenen: Man kann ihnen durchaus Geschmack auf etwas machen und muss sie eben auch mal etwas kosten lassen.

Abschließende Frage: Was ist für Sie das Schönste an Ihrem Beruf?

Das Kochen. Wenn Sie am Herd stehen und kochen, dann ist das trotz der Anstrengung Entspannung pur. Man denkt nur an das, was man gerade tut und nicht daran, dass die Hütte voll ist. Das ist Befreiung pur und macht richtig viel Spaß.

Das Gespräch führte Silke Bauer