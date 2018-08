Klinik Oberwesel wird zu Politikum im Fusionsstreit

Der Bürgerentscheid in der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel zur Fusion steht bevor, und die Fronten sind verhärtet. Die sieben Ortschefs, die auf einer gemeinsamen Internetseite dafür plädieren, beim Bürgerentscheid mit „Nein“ zu stimmen (wir berichteten), haben nun eine gemeinsame Erklärung im amtlichen Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde veröffentlicht, die in Oberwesel für einigen Ärger sorgt.

Dass die beiden Loreley-Kliniken in Oberwesel und St. Goar am Standort Oberwesel aus wirtschaftlichen Gründen zusammengelegt werden müssen, steht schon seit vielen Jahren fest. Der Baubeginn ist in diesem Jahr geplant. Ein zweistelliger Millionenbetrag soll dafür investiert werden.

Foto: Suzanne Breitbach

Am kommenden Sonntag, 11. März, werden die Wahlberechtigten aus der VG St. Goar-Oberwesel zu den Urnen gebeten, um über die Frage abzustimmen: „Sind Sie dafür, dass die VG St. Goar-Oberwesel zunächst ausschließlich mit der Stadt Boppard Fusionsverhandlungen mit dem Ziel der Bildung einer neuen Verbandsgemeinde führt?“

Ortschefs sehen Klinikstandort in Gefahr

Unter der Überschrift „Stadt- und Ortsbürgermeister sorgen sich um den Standort Oberwesel“ haben die Ortschefs Arnold Grings (Laudert), Christian Stahl (Damscheid), Hermann-Josef Klockner (Niederburg), Horst Vogt (St. Goar), Michael Brennemann (Wiebelsheim), Michael Jäckel (Perscheid) und Thomas Stein (Urbar) nun im Wahlkampf ihre Sorge um den Krankenhausstandort Oberwesel zum Thema gemacht. „Der Landesrechnungshof hat in den letzten Tagen die Zahl der Krankenhausbetten als wesentlich zu hoch eingestuft. Eine Verbindung mit Boppard würde eine Diskussion entfachen, die zwei Krankenhäuser in einer Region in Frage stellen kann. Die Argumentation gegen eine Beibehaltung von zwei Krankenhäusern in einer neuen Verbandsgemeinde wäre vorprogrammiert“, schreiben die Ortschefs der sechs Rheinhöhengemeinden und der St. Goarer Stadtbürgermeister.

Oberweseler Stadtrat wehrt sich gegen Panikmache

In Oberwesel sorgt die Veröffentlichung für großen Ärger. Der CDU-Stadtratsfraktionsvorsitzende Erik Zeuner findet dafür klare Worte. Als „Drohszenarien“ bezeichnet er die Darstellungen der sieben Ortschefs und wirft ihnen vor, Ängste schüren zu wollen. „Das ist kein schöner Stil“, bekräftigt Zeuner im Gespräch mit unserer Zeitung und betont: „Wir wollen das nicht so stehen lassen.“

Der Oberweseler Stadtrat hat deshalb ein eigenes Statement formuliert, unterzeichnet von den drei Fraktionssprechern Erik Zeuner (CDU), Ilka Hündorf (SPD) und Karl-Heinz Botens (Freie Wähler). Schon die Überschrift „Oberweseler Stadtrat verbittet sich Einmischung von außen“ zeigt, wie angespannt das Verhältnis zwischen Gegnern und Befürwortern der Fusionsgespräche mit Boppard derzeit ist. Alle Stadtratsfraktionen hätten mit „Erstaunen“ und „Befremden“ zur Kenntnis genommen, dass sich die außenstehenden Ortschefs „angeblich um die Stadt Oberwesel sorgen“, schreiben sie und stellen ihrerseits klar: Nicht etwa ein Außenstehender, sondern der Stadtrat von Oberwesel sei das demokratisch legitimierte Gremium, das die Interessen der Stadt Oberwesel und ihrer Bürger wachsam im Auge habe und wirksam vertrete. „Wahlpropagandistische Ratschläge von außen braucht man hierzu nicht!“, so die drei Fraktionssprecher. Schon gar nicht Ratschläge von „Personen“, die bei früherer Gelegenheit in öffentlicher Ratssitzung dazu aufgerufen hätten, die Stadt Oberwesel mit ihren Geschäften und Institutionen zu boykottieren, oder bei anderer Gelegenheit dagegen opponiert hätten, die Kosten für ein Gutachten zum Verbund des Krankenhauses mit dem Seniorenheim zu übernehmen, was über die VG-Umlage für kleinere Gemeinden lediglich einen zweistelligen oder knapp dreistelligen Betrag ausmachte, wettern sie.

Auch der Sprecher der Initiative für den Bürgerentscheid aus Oberwesel, Rainer Ziermann, meldet sich zu Wort: „Wirklich schlimm ist, dass die Entwicklung des Oberweseler Krankenhauses, in das gerade zeitnah mehr als 25 Millionen Euro investiert werden und dessen Fortbestand damit auf die nächsten Jahrzehnte gesichert ist, in keiner Weise abhängig von irgendwelchen VG-Fusionsplänen ist. Dies weiß natürlich auch die Gegenseite, die zum Teil sogar im Verwaltungsrat des Krankenhauses vertreten ist, sehr genau, sodass es hier offensichtlich nur darum geht, die Wähler zu verunsichern.“

Die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel ist gemeinsam mit den Städten St. Goar und Oberwesel Gesellschafter der Loreley-Kliniken, die aktuell am Standort Oberwesel zusammengelegt werden sollen. VG-Bürgermeister Thomas Bungert, der gemeinsam mit den beiden Stadtbürgermeistern regelmäßig an den Gesellschafterversammlungen teilnimmt, betont, für die beiden Krankenhäuser sei mit der Zusammenlegung eine „tolle Lösung“ gefunden worden.

VG-Bürgermeister sieht keinen Grund zur Sorge um Klinikstandort

„Der Krankenhausplan des Landes ist abgeschlossen. Ich mache mir keinerlei Sorgen, dass sich an den momentan getroffenen Absprachen etwas ändert“, sagt Bungert. Auch nicht bei einer Fusion mit Boppard. Das sieht St. Goars Stadtbürgermeister Horst Vogt, der ebenfalls an den Gesellschafterversammlungen teilnimmt, anders. Er verweist darauf, dass die Prüfer des Landesrechnungshofs ermittelt hätten, dass es rechnerisch im Land derzeit 1800 Krankenausbetten zu viel gäbe, und betont: „Wir haben für Oberwesel noch keinen Förderbescheid vorliegen.“

Das Land hat gemeinsam mit den Kostenträgern und der Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel beim Bundesversicherungsamt in Berlin einen Förderantrag gestellt und eine Summe von 22 Millionen Euro aus dem Krankenhausstrukturfonds beantragt. Dass der Förderbescheid noch nicht abschließend vorliegt, soll aber andere Gründe haben. Es heißt, die Bearbeitung beim Bundesversicherungsamt dauere noch an.

Das Unternehmen Marienhaus Holding, zu der auch die Loreley-Klinik gehört, bemüht sich unterdessen darum, die Wogen in der sensiblen Phase der geplanten Zusammenlegung der beiden Klinikstandorte zu glätten: „Es braucht sich niemand um die Zukunft der Loreley-Kliniken Gedanken oder gar Sorgen machen“, bekräftigt Heribert Frieling, Sprecher der Marienhaus Holding GmbH im Gespräch mit unserer Zeitung.

Von unserer Redakteurin

Denise Bergfeld