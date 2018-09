Kitas: Kapazitäten im Kreis sind ausgeschöpft

Im Frühsommer steht traditionell die Vorstellung des sogenannten Kindertagesstätten-Bedarfsplans an. Auf Kreisebene deutet sich aktuell ein deutlicher Bedarf zum Ausbau der Kita-Plätze an.

Spielerisch, naturbezogen und mit intensiver Betreuung werden die Kinder in insgesamt 60 Kindertagesstätten im Kreis betreut. Angebote wie diese Tiererfahrung mit Gänsen in der Evangelischen Kita am Schmiedelpark (Archivfoto) gehören zum breiten Engagement in den Kommunen. Foto: Werner Dupuis

Dies signalisierte die jüngste Sitzung des Jugendhilfeausschusses. In der Sitzung wurden Zahlen dargelegt, die der allgemeinen Annahme des Landesrechnungshofes widersprechen, dass im Bereich der Kindertagesstätten zu viel Geld aufgewendet würde. Ganz im Gegenteil: Laut Jugendamt der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück sind rund die Hälfte aller Kitas im Kreis voll oder sogar überbelegt. Gerade Plätze für unter Dreijährige sind dringend gefragt – insgesamt wirken die Kapazitäten ausgeschöpft.

Bereits im späten August des vergangenen Jahres hatte es landesweit Irritationen gegeben, als der Landesrechnungshof angemahnt hatte, dass es in Rheinland-Pfalz zu viele Kita-Plätze geben würde. Die Speyerer Gutachter kritisierten damals, dass es nach ihrer Einschätzung im Land 12.000 Plätze zu viel geben würde, insbesondere zu viele Gruppen für unter drei Jahre alte Kinder seien geplant worden. Fazit des Rechnungshofes anhand von regionalen Stichproben: Das Land kann insgesamt 90 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Diese Analyse widersprach allerdings völlig jenem Bild, das erst wenige Tage zuvor von der Bertelsmann-Stiftung gezeichnet worden war. Diese Stiftung war in ihrer Erörterung der Lage im Land zu der – sehr gegensätzlichen – Erkenntnis gekommen, dass in Rheinland-Pfalz ein Bedarf an 4300 zusätzlichen Vollzeitstellen im Bereich der Erzieher besteht und das Land weitere 192 Millionen Euro jährlich investieren müsse, um gerade dem steigenden Bedarf an Betreuungsangeboten für unter Dreijährige gerecht werden zu können.

Auf Kreisebene gibt es ebenfalls einen dringenden Bedarf nachzubessern, verdeutlichte Michael Gutenberger, Leiter des Jugendamtes der Kreisverwaltung, nun im Jugendhilfeausschuss. „Die vom Rechnungshof dargestellte Einsparproblematik stellt sich im Rhein-Hunsrück-Kreis so gar nicht dar“, erklärte der Experte. Demnach waren zu dem vom Rechnungshof im Land anhand einzelner Überprüfungen beleuchteten Stichtag 1. März 2017 im Kreis „nur 3 Prozent aller Plätze nicht besetzt“. Für Gutenberger steht zudem fest, dass der Zeitpunkt der Überprüfung durch den Rechnungshof bewusst oder unbewusst nicht so gewählt war, dass erfahrungsgemäß belastbare Daten entstehen könnten. Gutenberger erklärte dem Fachausschuss, dass nicht zum Stichtag 1. März, sondern vielmehr im Sommer realistische Zahlen erkennbar seien.

Zum 1. März 2017 waren von den vorhandenen 4154 Kita-Plätzen im Kreis rund 125 Plätzen noch frei. Dass sich angesichts der stark unterschiedlichen lokalen Situationen innerhalb des Kreises Unterschiede bezüglich der jeweiligen Auslastung ergeben, liegt auf der Hand. Zudem ist eine klare Tendenz erkennbar, dass die Plätze weniger werden: Im Jahr 2015 gab es noch rund 300 freie Plätze, 2017 waren es nur noch 125. Und heute sagt Gutenberger: „Von 60 Kitas im Kreis sind fünf überbelegt“, erklärte Gutenberger im Jugendhilfeausschuss, „24 Kitas sind voll und weitere acht Kitas zu mehr als 97 Prozent belegt.“ Bereits in der jüngeren Vergangenheit hat es verschiedene Hilferufe gegeben, so beispielsweise nicht nur in Boppard und Emmelshausen, sondern auch in kleineren Kommunen des Kreises.

Mit Blick auf den Rhein-Hunsrück-Kreis insgesamt fällt die Bewertung also derzeit ganz anders aus, als es die Ergebnisse des Rechnungshofes im Vorjahr vermuten ließen: Die Kreisverwaltung sieht im Gegensatz zu den Erkenntnissen der Speyerer Behörde einen „klar erkennbaren höheren Bedarf an Kita-Plätzen“. Gutenberger: „Es gibt mehr Anmeldungen als Plätze.“ Die Forderung der Fachleute fällt insbesondere mit Blick auf die jüngsten Nutzer des Angebots deutlich aus: Weitere Plätze im Bereich der unter Dreijährigen müssen ausgebaut werden.

Von unserem Chefreporter Volker Boch