Kitaplätze sind in der Burgstadt sehr begehrt

Den Mitgliedern des Kastellauner Stadtrates liegen die in der Burgstadt aufwachsenden Kinder sehr am Herzen. Das zeigt sich immer wieder, wenn die Thematik Kindergärten auf der Tagesordnung steht.

Recht eng geworden ist es in der katholischen Kita St. Helena in Kastellaun. Bei gutem Wetter ist man froh, wenn man ins Freigelände ausweichen kann. Mit einem Anbau und der Erweiterung um eine Gruppe soll die Platzmisere behoben werden. Foto: Werner Dupuis

In seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend wurde vom Rat einstimmig die Förderung der Sanierung des katholischen Kindergartens St. Helena beschlossen.

Kastellaun wächst kontinuierlich. Eigentumswohnungen entstehen in der Innenstadt. Grundstücke in den Neubaugebieten sind begehrt und schnell vergriffen. Dementsprechend nachgefragt sind auch die Plätze in den Kindertagesstätten. Insgesamt gibt es 258 Kindergartenplätze in Kastellaun. Mit dem evangelischen Kindergarten Regenbogenland (125 Plätze), dem katholischen Kindergarten St. Helena (80), Castellino von der Lebenshilfe (30) und dem Waldorfkindergarten (23) teilen sich gleich vier Institutionen die wichtige Aufgabe der Kinderbetreuung.

Die Kitas Regenbogenland, St. Helena und Castellino haben bereits für das neue Kindergartenjahr ab September weit mehr Anfragen als Betreuungsplätze vorhanden sind. Mindestens 20 Eltern erhielten schon eine Absage. Der kommunale Kindergarten Buch, der bisher als Puffer diente, stößt laut Aussage des zuständigen Sachbearbeiters Ralf Laux ebenfalls an die Grenze seiner Kapazität. Die evangelische Kita Regenbogenland wurde bereits in den vergangen Jahren aufwendig erweitert.

Aufgrund dieser Situation fanden Vorgespräche mit der Leitung des katholischen Kindergartens, dem Träger der Einrichtung, und Vertretern des Bistums Trier statt. Neben der hier ursprünglich geplanten dringenden Sanierung ist man seitens der Kirche bereit, den Gebäudekomplex aus den 1980er-Jahren um eine Gruppe zu erweitern. Der Bistumssprecher stellte allerdings klar, dass die Erweiterung kostenneutral für das Bistum sein muss. Das bedeutet, dass der Anbau vollständig von der Stadt Kastellaun finanziert wird.

Dies gilt allerdings nicht für die Sanierung des bestehenden Gebäudes. Diese Kosten werden, wie bisher praktiziert, zu 35 Prozent aus der Bistumskasse gefördert. 65 Prozent bezahlt die Stadt Kastellaun.

Für den Anbau sollen Landesmittel beantragt werden. Mit 55.000 Euro pro Gruppe seinen diese allerdings recht überschaubar, bemerkte Stadtbürgermeister Christian Keimer. Um die Erweiterung möglichst schnell zu realisieren, soll der 15. Oktober Stichtag für die fertigen Pläne und alle Anträge sein. Zur Koordinierung und Beschleunigung des Verfahrens wird ein Ausschuss einberufen. Mit einer Vorplanung für die Sanierung war bereits das Architekturbüro Weinand in Gödenroth beauftragt. Dieser Vergabe wird um den Anbau erweitert. Dafür ist eine Um- und Neuplanung erforderlich, deren Kosten vollständig zu Lasten der Stadtkasse gehen.

Der Stadtrat stimmte einhellig der Sanierung des Gebäudes und dem Anbau einer Gruppe sowie der Übernahme der Planungskosten zu. SPD-Fraktionssprecher Karl Maull regte an, in einem überschaubaren Zeitraum rechtsverbindliche Regelungen im Verhältnis zwischen der Stadt und den Trägern der Kindergärten zu formulieren.

Von unserem Reporter Werner Dupuis