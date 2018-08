Kita Pusteblume platzt aus allen Nähten

Seit Dezember steht fest, dass die vier Gruppen in der katholischen Kindertagesstätte in Oberwesel nicht mehr reichen, um den Bedarf an Kindergartenplätzen abzudecken. Der Stadtrat hat deshalb am Mittwochabend nach einigen Diskussionen beschlossen, dass er grundsätzlich bereit ist, eine fünfte Gruppe einzurichten und dafür auch sämtliche Kosten zu tragen.

Über dem Busbahnhof im Zentrum von Oberwesel hat die Kindertagesstätte Pusteblume seit Anfang der 90er-Jahre eine Heimat gefunden. Jetzt muss die Kita erweitert werden, aber auf dem Gelände selbst ist zu wenig Platz. Deshalb musste der Stadtrat nun darüber reden, an welchem Standort in Oberwesel die Einrichtung einer zusätzliche Gruppe sinnvoll wäre.

Foto: Suzanne Breitbach

Das Vorhaben selbst wurde dabei von keinem Stadtratsmitglied in Frage gestellt, wohl aber der Standort, der für die neue Gruppe vorgesehen ist, und das Vorgehen.

Stadtbürgermeister Jürgen Port schlug vor, eine fünfte Gruppe im Seniorenzentrum in den Räumen der ehemaligen Tagespflege unterzubringen. Bei einem Ortstermin, bei dem auch das Kreis- und Landesjugendamt sowie der Leiter für die Gesamteinrichtung Oberwesel der katholischen Kita gGmbH anwesend waren, wurden die Räume bereits für geeignet eingestuft.

Sie seien genügend groß, es gebe einen Gruppen-, Mal- und Ruheraum. Die Sanitäranlagen könnten umgebaut werden, und es sei eine in sich geschlossene Außenfläche vorhanden. Die Räume befinden sich auf der unteren Ebene des Loreley-Seniorenzentrums am Krankenhaus in Oberwesel. „Man macht die Tür auf, und die Kinder können direkt raus ins Grüne, aber von dort nicht weg. Das sind ideale Voraussetzungen“, warb Port für die Standortlösung. Außerdem würden die Räume schon zu 25 Prozent der Stadt gehören, und man könnte ein Mehrgenerationentreffen schaffen, von dem Kinder und Senioren gleichsam profitierten. „Einziger Wermutstropfen ist, dass diese Fläche gefördert wurde“, so der Stadtbürgermeister.

Sie wurde damals bezuschusst, damit dort eine Tagespflege untergebracht wird. Werden die heute leer stehenden Räume nun anderweitig genutzt, so muss die Förderung von rund 122.000 Euro an Bund und Land zurückgezahlt werden. Man müsse das aber in Relation sehen: „Wenn Sie eine neue Kindergartengruppe einrichten, sind Sie schnell bei 400.000 bis 600.000 Euro Kosten“, sagte Port und betonte: „Jede andere Lösung würde auch mehr Zeit in Anspruch nehmen.“

Ein Umbau der ehemaligen Tagespflege hingegen sei schnell zu realisieren, sodass die neue Gruppe bereits zum 1. Januar 2019 starten könnte. „Das bedeutet auch Planungssicherheit für die Eltern“, so der Stadtbürgermeister.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Erik Zeuner hingegen sah, auch als selbst betroffener Vater, den Standort und das allgemeine Vorgehen kritisch: „Verschiedene Eltern haben bei mir angerufen“, berichtet er. Sie würden nicht wollen, dass ihre Kinder, die jetzt den Kindergarten besuchen, künftig in eine andere Gruppe ausgelagert werden. „Diese Entscheidung sollte nur einvernehmlich mit den Eltern und nicht über deren Köpfe hinweg erfolgen“, forderte er und warf die Frage nach Alternativen auf, wie Containern direkt am Kindergarten. Außerdem kritisierte er, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Kosten noch nicht bezifferbar seien. Er schlug vor, sich gemeinsam mit Elternvertretern die Örtlichkeit anzusehen.

Auf dem Kindergartengelände oder dem Schulhof Container für eine weitere Gruppe aufzustellen, sei nicht möglich, erklärte der Leiter für die Gesamteinrichtung Oberwesel bei der katholischen Kita gGmbH, Dieter Christ. „Sie können keine Container auf das winzige Außengelände stellen. Auch nicht auf den Schulhof, dann muss man das Gelände abzäunen.“

Zur konzeptionellen Ausgestaltung einer Gruppe in der ehemaligen Tagespflege gebe es bereits erste Überlegungen, so Christ auf Nachfrage aus dem Stadtrat: „Ein Gedanke ist, ob es nicht sinnvoll wäre, die künftigen Schulkinder dort unterzubringen.“ Mit den angehenden Schulkindern mache man sowieso Angebote, wie in die Stadt zu gehen und etwa Feuerwehr oder Bäcker zu besuchen.

„Das Team wird sich konkret damit auseinandersetzen, wenn wir wissen, dass es zu so einer Gruppe kommt“, sagte Christ. Dann müssten auch weitere Fragen geklärt werden. Etwa, wie der Übergang zur Außengruppe gestaltet wird, oder wie man mit Personalengpässe umgeht. Auch der Elternausschuss soll dann einbezogen werden. Der Vorschlag Zeuners, Kinder nur mit Zustimmung der Eltern in einer Außengruppe unterzubringen, fand keine Mehrheit. „Wenn die Eltern sagen, wir schicken unsere Kinder nicht dorthin, haben wir viel Geld investiert, und die Räume stehen leer“, meldete sich VG-Bürgermeister Thomas Bungert, zu Wort. Er glaube aber, dass es am Ende ganz anders kommen werde: „Die Bedingungen dort sind so ideal, dass am Schluss vielleicht mehr Eltern sagen, ich möchte, dass mein Kind dorthin geht.“

„Wenn es eine ideale Lösung gäbe direkt am Kindergarten, dann würden wir auch das Geld dafür in die Hand nehmen. Vor der Entscheidung stehen wir aber nicht“, betonte der Erste Beigeordnete Marius Stiehl (CDU). „Wir vertrauen darauf, dass Herr Christ dort ein sauberes pädagogisches Konzept hinsetzt“, sagte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Peter Bappert. Am Ende sprachen sich CDU, SPD und Freie Wähler einstimmig für die neue Gruppe aus. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Erik Zeuner enthielt sich.

Von unserer Redakteurin Denise Bergfeld