Kirchplatz: Rat diskutiert Gestaltung

Es ist einer der schönsten Plätze der „Stadt auf dem Berge“ mit einer langen Historie rund um die altehrwürdige Michaeliskirche und nur durch einen Torbogen vom Marktplatz getrennt: Der Kirchplatz hat wahrlich schon viel von der Kirchberger Stadtgeschichte miterlebt. Nun denkt der Stadtrat über eine Neugestaltung nach.

Kirchbergs Bürgermeister Udo Kunz vor einem Lindenstumpf an der Michaeliskirche: Am Kirchplatz mussten und müssen marode Bäume gefällt werden. Sie sollen ersetzt werden. Rat und Bauausschuss zerbrechen sich nun die Köpfe darüber, wie der Platz in Zukunft aussehen soll.

Foto: Markus Lorenz

Auslöser für die Gedankenspiele sind umfangreiche Baumpflegemaßnahmen, die zum Teil bereits ausgeführt wurden. Denn nach einem tragischen Unfall vor wenigen Jahren in Trier, als eine Frau von einem umstürzenden Baum erschlagen wurde, stehen die Kommunen in der Pflicht, ihre Bäume auf Standfestigkeit zu überprüfen. Und dabei stellte man in Kirchberg fest: Insgesamt sieben von elf Linden auf dem Kirchplatz sind im Kern faul und nicht mehr zu retten. Vier wurden bereits gefällt, drei weiteren droht die Motorsäge, weil auch sie innen marode sind – nicht zuletzt durch Beschädigungen von Autofahrern, die beim Rangieren auf dem engen Platz immer wieder unliebsame Bekanntschaft mit dem Laubgehölz machten.

Die heute noch stehenden Bäume sind der Rest von ursprünglich mehr als 30 Linden, die 1891 dort angepflanzt wurden und den Platz rund um die Michaeliskirche lange Zeit in einen kleinen Wald verwandelten. Im Laufe der Jahrzehnte mussten mehr und mehr Bäume für Parkplätze weichen. Übrig geblieben sind jetzt noch die genannten sieben, deren Zahl sich im Herbst weiter reduzieren wird. Bis dahin besteht aus Tierschutzgründen ein Fällverbot.

Für die gefällten Bäume sollen neue Linden angepflanzt werden – wie viele und an welchen Standorten genau, darüber diskutierte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Angeregt hatte die Debatte Udo Kunz. „Das ist ein ganz bedeutender Platz für die Stadt“, führte der Bürgermeister aus, „wenn jetzt Bäume gefällt werden müssen, dann sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie er künftig aussehen wird.“ Kunz sprach sich für Einzelbäume zentral auf dem Platz aus. Er unterstrich, dass für ihn die Autofahrer bei der Gestaltung nicht im Mittelpunkt stehen dürfen: „Wir haben im Kernbereich 180 Parkplätze, auf dem Kirchplatz sind derzeit offiziell 20, aber teilweise stehen dort bis zu 30 Autos. Für mich stehen der Platz- und der Ruhecharakter im Vordergrund. Die Bäume, über die wir heute sprechen, stehen hoffentlich in 100 Jahren noch – und wie sich bis dahin der Individualverkehr entwickelt, kann heute noch kein Mensch sagen.“ Der Stadtchef möchte die Kirche in den Mittelpunkt des Platzes rücken und sie dazu freistellen sowie das Bauwerk beleuchten lassen. „Wir haben mit viel Mühe das Heimathaus saniert, deshalb sollten wir den Tourismusgedanken nicht außer Acht lassen.“

Klar ist: Geht es nach Kunz, werden alle Bäume, die wegen der Gefährdung der Verkehrssicherheit gefällt werden müssen, durch neue Linden ersetzt. Wo diese platziert werden, dazu gab es im Rat durchaus unterschiedliche Meinungen. Während sich einige Ratsmitglieder mehr für Parkplätze und damit den Autoverkehr stark machen, sehen andere den Platz als „kleines Erholungszentrum“ im Herzen der Stadt. Beigeordneter Harald Wüllenweber stellte seine persönliche Sicht klar: „Für mich haben Autos dort überhaupt nichts zu suchen, wir haben genügend Parkplätze. Ich sehe den Kirchplatz als Ort der Entspannung und für die Kinder.“

Die SPD schlug vor, die neuen Bäume südlich am Kirchenverlauf anzupassen. Für die Liberalen signalisierte Udo Schreiber Kompromissbereitschaft. „Wo genau welcher Baum hinkommt, ist mir egal. Die Parkplätze sollen allerdings erhalten bleiben.“ Axel Weirich (SPD) kritisierte an den Wünschen des Bürgermeisters, dass die Bäume in der Mitte des Platzes hinderlich für Autofahrer seien. Michael Weiand (FWG) findet es sinnvoll, die Bäume mehr in den nördlichen Bereich zu verschieben. Peter Weber (CDU) warb dafür, ein Konzept für den Kirchplatz erstellen zu lassen. „Wir sollten eine solche Entscheidung nicht mit dem Finger auf der Landkarte treffen.“

Einigkeit herrschte im Rat darüber, das Thema in den nächsten Bauausschuss zu vertagen. Dann will man sich auch vor Ort ein Bild machen. Klar wurde: Auch wenn die Ideen durchaus unterschiedlich sind, unüberbrückbare Differenzen gibt es derzeit wohl nicht.

Von unserem Redakteur Markus Lorenz

