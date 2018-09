Kirchenbauverein St. Severus ist bald Historie

Wie der Kirchenbauverein St. Severus Boppard seinen Mitgliedern in einem Rundschreiben mitgeteilt hat, steht der Verein vor seiner Auflösung.

Eine der letzten Amtshandlungen des Vorstands des Kirchenbauvereins war die Nachbeschaffung der vergriffenen Kirchenführer St. Severus vom Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, die im Rahmen der Mitgliederversammlung Ende November an Dechant Hermann-Josef Ludwig übergeben wurden. Nun ist der Kirchenbauverein selbst bald Geschichte. Foto: Kirchenbauverein

Bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung am 30. November hatte sich dieser Schritt abgezeichnet. „Wir weisen an dieser Stelle explizit darauf hin, dass keines der amtierenden Vorstandsmitglieder für eine Wiederwahl zur Verfügung steht. Daher bitten wir Sie, darüber nachzudenken, ob Sie für ein Vorstandsamt kandidieren möchten“, hieß es seinerzeit im Brief zur Mitgliederversammlung.

Der Verein, der am 16. Mai 1981 gegründet wurde, wird sich nun auflösen. Damaliger Vorsitzender war Franz Geeb. Weitere Vorstandsmitglieder waren Wilhelm Becker, Klaus Hofmann, Margret Siebenborn, Ria Preisler und Gerhard Mallmann, der als Gründungsmitglied dem letzten Vorstand des Kirchenbauvereins angehörte. Die Karmeliterkirche vor dem Verfall zu bewahren, das hatte sich der Kirchenbauverein vor 37 Jahren zu seiner wichtigsten Aufgabe gemacht.

„Die formelle Auflösung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir bedauern diesen Schritt, aber leider standen keine Personen zur Weiterführung des Vereins zur Verfügung“, heißt es in dem Rundbrief an die Mitglieder, den der Vorstand versendet hat.

Vor wenigen Monaten war kein Mitglied bereit, ein Amt im Kirchenbauverein zu übernehmen. Daraufhin hatte Dechant Hermann-Josef Ludwig, der an der Mitgliederversammlung am 30. November teilnahm, im Kirchengemeinderat die Mitglieder des Kirchenbauvereins konkret angesprochen. Auch hier war niemand bereit, die Fortsetzung des Vereins sicherzustellen. Liegt es am Alter der Mitglieder des Kirchenbauvereins? Ist ein Kirchenbauverein noch zeitgemäß? Fragen, die wohl unbeantwortet bleiben, zumal das zuständige Amtsgericht über die Auflösung des Vereins bereits informiert ist.

Zu einem angespannten Verhältnis zwischen Kirchengemeinde und Kirchenbauverein war es gekommen, weil die Kirchengemeinde im gesamten Seitenschiff der Karmeliterkirche ein Kolumbarium unterbringen wollte. Der Kirchenbauverein hatte Bedenken (wir berichteten). „Zum Glück hat das Bistum Trier einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Der Gewinnerentwurf sah vor, das Kolumbarium unter der Orgelempore in der Karmeliterkirche unterzubringen. Damit wurde das Seitenschiff in seinem Ursprung erhalten“, erläutert Kirchenbauvereinsvorsitzender Klaus-Georg Brager die Schwierigkeiten, mit denen sich der Verein auseinandersetzen musste.

Zusammen mit dem Kirchengemeinderat der Pfarrei St. Severus hat der Kirchenbauverein sich verpflichtet, für die Erhaltung und Renovierung der Kirchen in Boppard Sorge zu tragen. Der Kirchenbauverein hat in seiner Wirkungszeit vieles zum Erhalt der Kirche initiiert. Die Maßnahmen wurden durch Fördermittel, Spenden und Eigenmittel ganz oder teilfinanziert. Hier ein paar Projekte der vergangenen Jahre: Restaurierung eines Wandgemäldes und der Ölberggruppe, Restaurierung des gotischen Chorgestühls, der Kommunionbank und der Stufen zur Mensa, der Hochaltar, Holzkorpus und Gemälde, Rückkauf der Tränenmadonna, Restaurierung der Skulpturengruppe des Kreuzaltars, die Herstellung eines behindertengerechter Zugangs (alle Karmeliterkirche und das frühchristliche Taufbecken in der Basilika St. Severus, das mithilfe von Leader-Fördermitteln zugänglich gemacht wurde. Das noch vorhandene Vermögen des Kirchenbauvereins fällt nach Auflösung des Vereins satzungsgemäß der Kirchengemeinde St. Severus Boppard zu.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach