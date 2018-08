Kirchenasyl beendet: Kompromiss ebnet den Weg im Fall Abuev

Der Fall Abuev hat eine positive Entwicklung genommen. Mit dem in der Kreisrechtsausschusssitzung am Donnerstag geschlossenen Kompromiss wurde ein Lösungsweg eingeschlagen, der zu einem dauerhaften Aufenthaltstitel für den aus Tschetschenien stammenden Vater Ruslan Abuev und dessen vier Kinder führen soll. Die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung hat förmliche Duldungen ausgesprochen. Damit kann die Familie das Kirchenasyl der evangelischen Kirchengemeinde Simmern, in dem sie seit Anfang Februar lebte, verlassen.

Kurz vor Beginn der Sitzung des Kreisrechtsausschusses unter Vorsitz von Andrea Deges-Becker füllte sich der Saal der Kreisverwaltung. Rund 50 Zuhörer verfolgten die Debatte um das Aufenthaltsrecht.

Foto: Werner Dupuis

In der mit Spannung erwarteten Sitzung des Rechtsausschusses ging es am Ende recht schnell. Nach einer Unterbrechung und einer Besprechung mit der Familie stimmte Anwalt Alexander Dauch dem Vorschlag der Verwaltung zu. Demnach verzichtet die Ausländerbehörde auf eine Abschiebung und duldet den Vater und seine Kinder. Weiter sichert die Ausländerbehörde zu, Unterstützung bei der Passbeschaffung zu leisten. Die Familie beziehungsweise deren Anwalt nimmt im Gegenzug ihren Widerspruch gegen die Ablehnung eines Aufenthaltstitels zurück und kann jederzeit einen neuen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung stellen.

Während eine Duldung temporären Charakter hat und kein verbrieftes, unbegrenztes Bleiberecht ist, bleibt ein dauerhafter Aufenthaltstitel weiterhin das Ziel der Familie, die aus ihrer Heimat geflohen ist, über Frankreich nach Deutschland kam und hier seit mehr als fünf Jahren lebt. Dass die Abuevs gut integriert sind, bestätigte nicht nur die Verwaltung in der von Kreisverwaltungsdezernentin Andrea Deges-Becker geleiteten Sitzung, sondern belegte unter anderem auch die Anwesenheit der B-Jugend des VfR Simmern. Seit Monaten machen sich der Verein und die Mannschaft des 16 Jahre alten Islam Abuev für ihren Sportkameraden stark und den Fall öffentlich. Der Verein hat wie der Anwalt der Familie immer wieder auf Widersprüche im laufenden Verfahren aufmerksam gemacht. So gehörte es für den VfR auch dazu, wie insgesamt rund 50 Zuhörer die Sitzung zu besuchen.

Mit der Rücknahme des Widerspruchs ist der Streit um den Aufenthaltstitel beigelegt. Der gefundene Kompromiss überwiegt die auseinandergehenden Rechtsauffassungen, die in der Sitzung deutlich zu spüren waren und nicht ausdiskutiert wurden. Anwalt Dauch kritisierte die Ausübung des Ermessens der Verwaltung als fehlerhaft und untermauerte seine Position, dass die Ausländerbehörde einen sogenannten Passersatz und damit einen Aufenthaltstitel hätte gewähren können. Dem steht der Standpunkt der Verwaltung entgegen, dass die Familie einen gültigen Pass für den nach dem Gesetz in diesem Fall maßgeblichen Sohn benötigt, bevor ein Aufenthaltsrecht ausgesprochen wird.

Im Ausschuss wurde bekannt, dass es in der vergangenen Woche eine von Landrat Marlon Bröhr auf den Weg gebrachte Sonderfahrt der Ausländerbehörde zum russischen Konsulat nach Bonn gegeben hat. Mit der ältesten Tochter, dem Vater und dem Sohn fuhren zwei Mitarbeiter der Verwaltung nach Bonn, um dort einen Pass für den 16-jährigen Islam zu beantragen. Die Rechtsausschussvorsitzende Deges-Becker machte an dieser Stelle ihre Verwunderung deutlich, dass dies nicht schon längst der Fall gewesen war. Die Verwaltung sieht hier ein Versäumnis der Familie, sich nicht genügend dafür eingesetzt zu haben, dass sie Pässe erhält. Dem steht entgegen, dass die Familie bei mehreren dokumentierten Besuchen von Konsulaten in Bonn und Hamburg in den vergangenen Monaten von den russischen Behörden abgewiesen worden ist und keine Passanträge stellen konnte.

Die konzertierte Aktion der Verwaltung in der vergangenen Woche hat dies nun offensichtlich ermöglicht. Wann die Pässe kommen sollen, ist offen. „In der Regel dauert es etwa drei Monate, es kann auch schon mal länger dauern“, sagte der zuständige Mitarbeiter, Carsten Schneider. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden die Angaben, die in Bonn in Erfahrung gebracht werden konnten, etwas präzisiert. Demnach ist von einer Dauer zwischen vier und acht Monaten auszugehen. Anwalt Dauch wollte wissen, was passiert, falls die Pässe am Ende doch nicht ausgestellt würden – und weshalb die Verwaltung die Pässe nicht ersetzt. Ebenso ungeklärt blieben Vorwürfe, dass die Familie im Laufe des Verfahrens Dokumente nicht wie vorgeschrieben unverzüglich, sondern verzögert vorgelegt habe.

Am Ende zählte das Ergebnis. Die Ausschusssitzung führt dazu, dass die Familie Abuev auf ihre Zukunft im Kreis hoffen kann.

Von unserem Chefreporter Volker Boch