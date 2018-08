Kirchberger feiern am Sonntag ihr Heimathaus

1732 wurde das kleine, verwinkelte Fachwerkhaus mit dem außergewöhnlichen Grundriss gebaut, an diesem Sonntag feiert es eine Art Wiederbelebung: Das Kirchberger Heimathaus wird ab 11 Uhr offiziell seiner Bestimmung als Heimatmuseum der Stadt auf dem Berge übergeben. Im Rahmen des Stadtfestes findet dann auf dem Marktplatz die Eröffnungsfeier mit Bürgermeister Udo Kunz, den Mitgliedern des Kirchberger Stadtrates sowie dem Förderverein des Heimathauses statt.

Den Feierlichkeiten ging allerdings ein langwieriges Politikum voraus – zeitweise wurde sogar über einen Abriss des einsturzgefährdeten Fachwerkhäuschens nachgedacht. Die Diskussionen darüber brachten viele Kirchberger auf die Barrikaden, im November 2015 beschloss der Rat nach langem Hin und Her endgültig die Komplettsanierung eines der ältesten Häuser der Stadt. Unter Federführung des Limburger Architekten André Kramm, einem anerkannten Experten auf diesem Gebiet, wurde das Häuschen, das der Sattlermeister und Ackerer Johann Jakob Schüler errichtet hatte und das bis 1979 in Familienbesitz war, bevor es von der Stadt erworben wurde, ab 2016 fast bis in seine Einzelteile zerlegt. „Das war allerhöchste Eisenbahn“, berichtet Stadtchef Kunz, „erst bei der Sanierung haben wir das tatsächliche Ausmaß der Schäden erkannt. Das Haus hat sich immer mehr nach Norden geneigt, die Gefächer des Fachwerks drohten auszubrechen – dann hätte es wohl nicht mehr gerettet werden können.“

Kunz wie der Beigeordnete Harald Wüllenweber und Museumsleiter Winfried Wagner stellen die detailversessene Arbeit der Handwerker heraus. „Ihnen zuzuschauen war wirklich faszinierend. Viele alte Techniken wurden angewandt, mit fast vergessenen Materialien gearbeitet und versucht, weitgehend den Originalzustand zu erhalten. Der Giebel musste zurückgezogen, Balken und Verzapfungen aufgearbeitet, mit Lehm und Stroh Wände hochgezogen werden – Respekt davor, mit wie viel Liebe und Fachwissen hier von den Handwerkern gearbeitet wurde“, loben die drei unisono.

Es hat sich gelohnt. Davon ist auch Kunz überzeugt. Er galt lange Zeit nicht unbedingt als ein Freund des Heimathauses. „Es war nie ein Lieblingskind der Kirchberger Bürgermeister, auch meiner Vorgänger nicht“, gibt er offen zu. Ihn haben immer die hohen Unterhaltungskosten geschreckt. Gut 560.000 Euro hat allein die Komplettsanierung gekostet, weitere 20.000 Euro wurden ins Inventar investiert. Knapp 270.000 Euro Zuschüsse erhielt die Stadt dafür.

Am Sonntag soll die Einweihung mit allen Kirchbergern groß gefeiert werden. Harald Wüllenweber und Winfried Wagner haben dazu eine Dokumentation erstellt und eine Ausstellung konzipiert, die sich komplett um die Sanierungsarbeiten dreht. In eindrucksvollen Bildern wird ein Vorher-Nachher-Vergleich gezogen. Später sollen halbjährlich verschiedene Themenausstellungen Besucher anlocken. „Aber bei der Eröffnung wird das Haus an sich im Vordergrund stehen“, sind sich Kunz, Wagner und Wüllenweber einig.

Von unserem Redakteur Markus Lorenz