Kirchberg widmet sich Bella Italia

Der Musikverein Kirchberg hatte zum Frühjahrskonzert in die Kirchberger Stadthalle eingeladen. Das Konzert, unter der musikalischen Leitung seines Dirigenten Fabian Ostermann, stand unter dem Motto „Bella Italia“.

Italienische Klänge bestimmten das Frühjahrskonzert des Musikvereins Kirchberg. Foto: Gisela Wagner

Doch zunächst gab das Jugendorchester Null 8/5 Zehn den Ton an. Neben dem Kirchberger MV lassen auch der MV Maitzborn-Rödern und der MV Biebertal ihren Nachwuchs hier unterrichten. Die jungen Musiker zeigten dem interessierten Publikum, ebenfalls unter der Leitung von Fabian Ostermann, ihr Können. Mit den Stücken „Uncle Sam on Parade – A tribute to J.P.Sousa“, „Sun Calypso“ und „Make Music“ stellten sich die Nachwuchsmusiker ihrem Publikum vor. Ein herzlicher Applaus war ihnen dafür sicher.

Die Musiker waren alle hoch motiviert bei der Sache. Foto: Gisela Wagner

Der Vorsitzende des Musikverein, Ralf Domann, begrüßte die Gäste in Kirchbergs guter Stube. Einen besonderen Gruß richtete er an Ehrenmitglied Herbert Kunz sowie an den Ehrenbürger der Stadt Kirchberg, Ingo Escher. Auch Stadtbürgermeister Udo Kunz und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchberg, Harald Rosenbaum, wurden begrüßt.

Domann stimmte die Besucher auf das Motto „Bella Italia“ ein und versprach mit der Musik aus und über Italien, die weltweit bewundert werde, ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Er schlug vor: „Lehnen Sie sich zurück, vergessen Sie ihre Alltagssorgen und entspannen Sie sich mit unserer musikalischen Reise nach Italien.“

Als kompetenten Reiseleiter stellte er Armin Käfer vor, der fortan durch das Programm führte. Zunächst begrüßte Käfer die Gäste in italienischer Sprache, was natürlich nicht alle verstanden, daher kam die deutsche Übersetzung später hinterher. Nachdem die 50 hoch motivierten Musiker auf der Bühne Platz genommen hatten, konnte es dann auch gleich los gehen. Käfer hatte zu jedem Musikstück interessante Hinweise und Fakten zusammengetragen, um das Publikum umfassend zu informieren. Auf das Eröffnungswerk „Toccata“ von Claudio Monteverdi folgte „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauss.

Das Publikum erfuhr vom Karneval in Venedig und von Liebesverwirrungen und war dann mit der passenden Musik direkt in der Lage, sich in das Venedig des 18. Jahrhunderts zurückzuversetzen. Danach wurde es sehr gewaltig, der MV interpretierte den Soundtrack des Films Gladiator, der von Hans Zimmer und Lisa Gerrard komponiert wurde, mit brachialen Tönen.

Man konnte sich die Kampfeshandlungen des römischen Generals gut vorstellen. Anders dagegen das Werk „The Godfather“ von Nino Rota, der mit seinen Kompositionen alle glücklich machen wollte. Das Publikum konnte es genießen, bevor es mit dem Tanz der Ritter „Dance of the Knights“ wieder in die Karnevalszeit, dieses Mal im Hause der Familie Capulet, ging. Übrigens hat Fabian Ostermann das Stück für ein sinfonisches Blasorchester bearbeitet und umgeschrieben, in Kirchberg kam es beim Frühjahrskonzert zur ersten Aufführung des Werkes.

Wenn es um Italien geht, darf natürlich auch die Tragödie von Romeo und Julia nicht fehlen. Im Stück Excerpt of „Romeo and Juliet“ wurde die unglückliche Liebesgeschichte eindrucksvoll musikalisch erzählt. Nach der Pause ging es weiter mit „Profondo Rosso“ und dem bekannten und überaus beliebten Stück „Mah Na Mah Nah“ des italienischen Filmmusikkomponisten Piero Umiliani, das vielen aus der Muppet-Show und der Sesamstraße bekannt ist.

Einem der größten italienischen Soundtrack-Komponisten, Ennio Morricone, war der folgende Programmpunkt „Moment for Morricone“ gewidmet. Vor dem geistigen Auge der Zuhörer liefen die bekannten Italo-Western vorüber. Mit der Ballade „Volare“ von Domenico Modugno, ging es romantisch weiter und ganz sanft mit dem wunderschönen „La Vita E Bella“ aus dem Film „Das Leben ist schön“.

Die musikalische Reise des Kirchberger Musikvereins war wie im Flug vergangen, der klassische Evergreen „Funiculi, Funicula“ setzte einen wunderbaren Schlusspunkt mit Ohrwurmcharakter. Natürlich durften die Musiker nicht ohne Zugaben von der Bühne, das Publikum in der Stadthalle bedankte sich mit viel Applaus für die abwechslungsreiche Reise nach Italien.

Von unserer Mitarbeiterin Gisela Wagner