Kirchberg auf historischen Pfaden erkunden

Im Rahmen des Kirchberger Stadtfestes wird am Sonntag, 6 Mai, um 14.30 Uhr der historische Stadtrundweg offiziell eröffnet.

Werner Johann entwickelte den historischen Stadtrundweg, den er seiner jungen Kollegin Irina Reusch erläutert. Foto: Werner Dupuis

Vom Marktplatz führt dieser besondere Spaziergang die Besucher durch die Straßen und Gassen der Altstadt und zeigt ihnen die nahe beieinanderliegenden Sehenswürdigkeiten Kirchbergs.

Zu Fuß läst sich eine Stadt am besten erkunden. Kirchberg, die älteste Stadt im Hunsrück, bietet mit seinem überschaubaren Stadtkern ideale Voraussetzungen dafür. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich der historische Marktplatz, das wiedererstandene Heimathaus – das ebenfalls am Sonntag eröffnet wird – und der Kirchplatz mit der katholischen Pfarrkirche St. Michael. Langsamen Schrittes ist der Stadtrundgang innerhalb einer guten Stunde zu bewältigen. Danach bleibt noch genug Zeit zur Einkehr in der Kirchberger Gastronomie.

Ausgangspunkt für den Rundweg ist die direkt neben dem Rathaus gelegene Tourist-Information (Marktplatz 5). Hier erhalten die Besucher kostenlos einen reich bebilderten, übersichtlich gestalteten Stadtführer, mit dem sie die Historie Kirchbergs mit den dazu passenden Geschichten erkunden können. Auf 22 Seiten informiert die nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische aufgelegte Broschüre über die wichtigsten Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Zusammengestellt wurde sie von Werner Johann, dem historisch versierten und interessierten Leiter der Tourist-Information.

Kirchberg besitzt noch viele Zeugnisse seiner Vergangenheit. Sein Marktplatz mit den prächtigen Fachwerkhäusern gehört zu den schönsten Plätzen im Hunsrück. Weit in die Landschaft ragen die Kirchtürme von St. Michael und der Friedenskirche, sowie der zurzeit otitisch etwas ramponierte Wasserturm, auch ein Wahrzeichen der Stadt auf dem Berge, wie Kirchberg im Volksmund auch beschrieben wird.

Nicht alle Gebäude bieten einen solch spektakulären Anblick wie die historische Schwanenapotheke aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit ihren eigenwilligen geschnitzten Köpfen auf dem vorspringenden Fachwerk. Viele Gebäude in der Altstadt sind zwischenzeitlich stark verändert, haben aber alle noch ihre eigene Geschichte.

Thematisiert wird die Geschichte der jüdischen Gemeinde, die bis zu ihrer Vernichtung durch die Nazis 730 Jahre in Kirchberg existierte. An an der ehemaligen Synagoge kann man innehalten. Station macht die Route am Standort des rekonstruierten Prangers in der Glöcknergasse, dem Burghaus der Herrn von Eich mit dem Treppenturm und der geschweiften Haube, oder dem kleinen quadratischen Wachhaus, in dem in badischer Zeit die Stadtwächter logierten.

Gestreift werden die Lebenswege bedeutender Kirchberger Persönlichkeiten, beispielsweise der Schriftstellerin Nanny Lambrecht oder des Freiherrn von Drais, der das Laufrad als Vorgänger des Fahrrades erfand. Ein Kapitel ist auch Pfarrer Paul Schneider gewidmet, der 1935 und 1937 in Kirchberg im Gefängnis saß, bevor er ins KZ Buchenwald gebracht und dort 1939 ermordet wurde.

14 Tafeln erläutern die Geschichte der Gebäude. Der Rundweg ist rund 1 Kilometer lang und weitgehend barrierefrei.

Von unserem Reporter Werner Dupuis