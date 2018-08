Kinderpornografie: Ein Jahr Haft für 46-Jährigen

Ein 46-jähriger Mann aus dem Hunsrück, der im Januar dieses Jahres wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Schriften vom Amtsgericht Simmern zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, hat gegen dieses Urteil Berufung am Landgericht Bad Kreuznach eingelegt. Richter Folkmar Broszukat und seine Schöffen behandelten jetzt den Fall.

Symbolfoto Foto: Uwe Zucchi/dpa

Im Herbst 2016 hatte der Mann im Internet ein Bild zweier sich küssender Jungen gepostet. Daraufhin erfolgte im Januar 2017 eine Hausdurchsuchung, bei der die Beamten mehrere Datenträger, darunter USB-Sticks, mit kinderpornografischen Darstellungen fanden. Auf vielen dieser Bilder sind Vergewaltigungen von Kindern und ähnliche Straftaten zu sehen. Das jüngste Opfer ist etwa drei Jahre alt, das älteste 14. Bei einem Großteil der Kinder handelt es sich um Jungen.

Der Angeklagte hatte bereits in der ersten Verhandlung den Besitz und die Verbreitung der Dateien zugegeben. Ein vom Gericht beauftragter Sachverständiger hatte bereits in einem psychiatrischen Gutachten die Schuldfähigkeit des Mannes festgestellt. Trotzdem versuchte sein Verteidiger Jan van Venrooy am Freitag, seinen Mandanten als psychisch krank darzustellen, und gab die eigentümliche Argumentation des Angeklagten wieder. Dieser verteidige sein Verhalten nämlich immer wieder damit, dass er kriminelle Machenschaften aufdecken müsse – dazu sei er als Christ verpflichtet. „Zu was, zum Onlinestellen kinderpornografischer Inhalte?“, lautete die Zwischenfrage des Richters.

Rechtsanwalt van Venrooy gab indes nicht auf: Sein Mandant betone immer wieder wie im Wahn, dass er der geborene Forensiker sei. Van Venrooy wertet dies als zwanghaftes Verhalten, sprich psychische Erkrankung, die für eine verminderte Schuldfähigkeit spreche. Damit kam er bei Broszukat aber nicht durch. Die Argumente des Angeklagten seien nichts als „Schutzbehauptungen“. Das kenne man von Betrügern auch. Der psychiatrische Gutachter habe keinen Zwang festgestellt, der die Steuerungsfähigkeit aufhebe. „Der Angeklagte weiß, dass das, was er getan hat, verboten und strafbar ist. Er will das für sich einfach nicht akzeptieren und ist uneinsichtig.“

Als der Angeklagte dann auch noch aufmüpfig wurde und davon erzählen wollte, dass er als Adoptivkind aufgewachsen sei, platzte dem Richter der Kragen: „Das spielt doch in diesem Zusammenhang gar keine Rolle.“ Spätestens da dürfte jedem Anwesenden klar gewesen sein, dass die Chance auf eine für den Angeklagten vorteilhafte Änderung des Urteils nicht mehr besteht.

Zudem hat der Angeklagte eine Therapie abgebrochen und mit seinen Taten gegen eine laufende Bewährung wegen gleichartiger Delikte verstoßen. „Wiederholte Bewährung sorgt oft für wiederholtes Bewährungsversagen“, stellte Broszukat fest. Ohnehin stelle er sich die Frage, ob therapeutische Bemühungen in diesem Fall sinnvoll seien.

So zogen sich van Venrooy und sein Mandant kurz zurück, um schließlich dem Schöffengericht mitzuteilen, dass sie die Berufung zurückziehen möchten. Der Angeklagte muss nun für ein Jahr ins Gefängnis.

Von unserer Redakteurin

Silke Bauer