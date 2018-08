Aus unserem Archiv

Entgegen anderslautender Informationen wurde in der VG Herrstein kein Katastrophenalarm ausgelöst. Vonseiten der Kreisverwaltung Birkenfeld heißt es: Hier sei wohl etwas fehlinterpretiert worden. In Rheinland-Pfalz richte sich die Frage des Katastrophenalarms am Schadensumfang aus.