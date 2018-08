Kastellaun sieht optimistisch in die Zukunft

Als Wohn- und Lebensort ist die Burgstadt beliebt und begehrt. Das beweist die Einwohnerstatistik. Seit 2014 sind 300 Menschen neu dazugekommen.

Nur die Minustemperaturen des Winters konnten die Erschließungsarbeiten des Neubaugebiets „Burgblick Mitte“ stoppen. In Windeseile waren alle Plätze verkauft. Sobald die Witterung es zulässt, wird mit dem Bau der ersten Eigenheime begonnen werden. Foto: Werner Dupuis

Aktuell haben hier 5441 Bürger ihren ersten Wohnsitz. Und dieser Trend wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Innerhalb von Rekordzeit gingen alle Plätze im Neubaugebiet „Burgblick Mitte“ weg. Eigentumswohnungen in der Innenstadt sind schon verkauft, bevor sie gebaut sind. Dies spiegelt sich auch in der finanziellen Situation der Stadt wider. Positiv sind die Eckdaten des Haushalts für 2018, die der Stadtrat einstimmig verabschiedete.

Der Ergebnishaushalt, in dem alle geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr dargestellt werden, beträgt rund 7,714 Millionen Euro. Demgegenüber stehen Aufwendungen von rund 7,906 Millionen Euro. Das ergibt einen Fehlbetrag von exakt 191.280 Euro. Hierin enthalten sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen und die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von rund 123.400 Euro. Der Finanzhaushalt, der alle Ein- und Auszahlungen darstellt, schließt mit einem Überschuss von 290.340 Euro ab.

Dem diesjährigen Ergebnishaushalt liegen folgende Einnahmepositionen zugrunde: Aus der Grundsteuer B kommen 810.000 Euro. Aus der Gewerbesteuer kassiert die Stadt rund 2,794 Millionen Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie aus Ausgleichsleistungen liegt bei rund 2,488 Millionen Euro. An Schlüsselzuweisungen fließen rund 2,408 Millionen Euro. Die Mieten, Pachten, Gebühren schlagen mit 212.490 Euro zu Buche. Die Einnahmen der Gewerbesteuer steigen um rund 447.800 Euro. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer wird von Mehreinnahmen von rund 281.000 Euro ausgegangen.

Via Umlage zahlt die Stadt Kastellaun rund 2,5 Millionen Euro an den Rhein-Hunsrück-Kreis und knapp 1,8 Millionen Euro an die Verbandsgemeinde. Die Gewerbesteuerumlage beträgt 520.762 Euro. Die vier Kindergärten (evangelisch, katholisch, Lebenshilfe- und Waldorf) lässt sich die Stadt 320.000 Euro kosten. Der Unterhalt für die Stadtstraßen, die Straßenbeleuchtung, die städtischen Liegenschaften und Grünanlagen sowie Strom kosten 380.000 Euro. Löhne und Gehälter des städtischen Personals betragen 424.310 Euro. 832.260 Euro gehen in Abschreibungen.

Paradoxe Entwicklung der Umlagen

Kämmerer Werner Hoff ging bei der Vorstellung des umfangreichen Zahlenwerks auf die auf den ersten Blick paradoxe Entwicklung bei den Umlagen ein. Trotz der Reduzierung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage um jeweils ein halbes Prozent stiegen die Überweisungen an den Kreis und die Verbandsgemeinde Kastellaun um rund 169.000 Euro, beziehungsweise um 111.000 Euro. Ursache dafür sind deutlich gestiegene Einnahmen.

Größte Investition ist der Ausbau der Friedrich-Back-Straße, die – erstmals praktiziert – über wiederkehrenden Beiträge auf alle Grundstücksbesitzer umgelegt wird. Das Projekt ist mit rund 1 Million Euro veranschlagt und wird auf zwei Jahre verteilt. Das Neubaugebiet „Mittlerer Burgblick“ ist ein weiterer dicker Brocken, die Erschließung kostet rund 1,43 Millionen. Verwundert war Hoff über die Rasanz der Vermarktung. Innerhalb weniger Wochen waren alle 62 Bauplätze verkauft. Für den nächsten Bauabschnitt, in Richtung Hasselbacher Straße, ständen die Investoren schon „Gewehr bei Fuß“. Mit 70.000 Euro ist die schon im Sommer 2017 vom Rat beschlossene öffentliche Toiletteanlage an der Allee veranschlagt.

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 2,7 Millionen Euro. Zur Finanzierung sind die Verkaufserlöse aus Grundstücken des Baugebiets „Burgblick Mitte“ mit 880.000 Euro, wiederkehrende Straßenausbaubeiträge über 324 000 Euro, eine Entnahme aus dem Bestand an liquiden Mitteln von 797.150 Euro sowie ein Kredit über 348.000 Euro vorgesehen. Der Bestand an liquiden Mitteln wird sich Ende 2018 auf 229.000 Euro reduzieren. Im Gegenzug steigen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auf 496.690 Euro. Das entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von 91,30 Euro.

Stadthalle Tivoli anpacken

Gemeinsam für die CDU-Fraktion und für die Freie Wähler Gruppe Berg (FWG) hielt Dieter Schneider (FWG) die Haushaltsrede. Als ausgesprochen positiv bewertet er den städtischen Beitrag zu den Kindergärten. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass mit der bevorstehenden Erweiterung des katholischen Kindergartens eine größere Summe auf die Stadt zukomme.

Das mittlerweile ganz in städtisches Eigentum übergegangene Tivoli sei ein Zukunftsprojekt, das es gemeinsam zu bewältigen gelte. Er regte einen Ideenwettbewerb an, um die beste Lösung zu finden. „Packen wir es an“, forderte Schneider. Eine Stadt wie Kastellaun brauche eine Stadthalle, um das kulturelle Leben zu fördern und zu pflegen. Auch dem angespannten Wohnungsmarkt widmete sich Schneider. Nicht nur im privaten Sektor, auch im öffentlichem Bereich attestierte er eine hohe Nachfrage. Allein für Flüchtlinge bestehe ein Wohnraumbedarf von insgesamt 900 Quadratmetern.

Für die SPD nahm Fraktionssprecher Karl Maull den Haushalt unter die Lupe. Die Erweiterung des Gewerbegebiets, der Bau von bezahlbarem Wohnraum für junge Familien, der Verkauf nicht mehr benötigter städtischer Immobilien, die Attraktivitätssteigerung der Marktstraße, ein Konzept für für die Stadthalle „Tivoli“ und der Umgang mit dem städtischen Paket an RWE-Aktien seien wichtige Themen, die weit über 2018 hinaus den Rat beschäftigen würden. Ohne Gegenstimme wurde schließlich der Haushalt 2018 verabschiedet.

Von unserem Reporter Werner Dupuis