Kastellaun ist für die Zukunft gut aufgestellt

Seit gut zwei Jahren beschäftigt man sich in Kastellaun intensiv und auf vielen Ebenen mit der Zukunft. Anlass war die Beteiligung an einem bundesweiten Forschungsprojekt, in dem die Potenziale von acht Kleinstädten in peripheren Lagen wissenschaftlich ergründet wurden.

„Sie können stolz auf ihre schöne Stadt sein“, sagten übereinstimmend die Experten für Stadtentwicklung Hoffmann und Hekmati bei der Abschlussveranstaltung zum Projekt „Zukunftsplan 2030“. Bürgermeister Keimer nutzte die Gelegenheit, allen Beteiligten Dank zu sagen. Foto: Werner Dupuis

Dabei herausgekommen ist der „Zukunftsplan 2030“, der als Handlungsanweisung dienen könnte und vom Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung verabschiedet wurde (wir berichteten). Zum Abschluss des Projekts und um den Bürgern Dank zu sagen für ihr Engagement, hatte Stadtbürgermeister Christian Keimer alle Beteiligten in das Haus der Regionalen Geschichte geladen.

Im Zentrum der Wissenschaftler stand die besondere Situation von kleinen Städten am Rande von Ballungsräumen. Es sollten die wirtschaftlichen, sozialen und demografischen Rahmenbedingungen dieser Orte analysiert und Entwicklungspotenziale identifiziert sowie bestehende Forschungslücken in der Stadtentwicklung geschlossen werden. Besonderer Wert wurde auf die Bürgerbeteiligung und die Einbindung von breiten gesellschaftlichen Schichten, von Vereinen, Gewerbetreibenden, interessierten Bürgern, Kindern und Jugendlichen gelegt. Miteinander sollte eine Vision entstehen, wie Kastellaun im Jahre 2030 aussehen könnte und mit welchen Maßnahmen dieses Schritt für Schritt realisiert werden kann (unsere Zeitung berichtete ausführlich).

Tivoli und Onlinehandel

Zwei Projekte sollen in der zukünftigen Arbeit des Stadtrats besondere Priorität genießen. Dabei handelt es sich um die Umwandlung des Tivolis in eine städtische Kultur- und Begegnungsstätte sowie die Einführung und die Entwicklung eines städtischen Onlinehandels. Etabliert wird ein neuer Stadt- und Entwicklungsausschuss. Darin sollen auch Mitglieder einer im Zukunftsprozess entstanden „Szenario-Gruppe“ Gehör finden. Eine offene Diskussionsplattform zur Stadtentwicklung, ein sogenanntes Barcamp, soll ab 2019 einmal jährlich stattfinden und neue Impulse geben.

Als Gastredner warf Jens Hoffmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Neubrandenburg, im Forschungsvorhaben Potenziale von Kleinstädten in peripheren Lagen einen „Blick von außen“ auf den Zukunftsplan. Angesichts ihrer Lebensqualität, der räumlichen Nähe zur Landschaft und Natur, dank noch erschwinglicher Mieten und Immobilienpreise, vorhandener Kindergarten- und Schulplätze, kurzer Wege zu öffentlichen Einrichtungen und einem intakten sozialen System böten Kleinstädte viele Vorteile gegenüber dem Leben in Großstädten.

Dank der Mobilität sei eine Erreichbarkeit in den meisten Fällen mittlerweile kein Nachteil mehr im ländlichen Raum. Als Risiko bezeichnete er den Fachkräftemangel, der die Entwicklung im Handwerk und der mittelständigen Industrie behindern könnte.

Eine intensive Bürgerbeteiligung ist für Hoffmann ein zentrales Instrument der Gestaltung. Von Kastellaun war er recht angetan man habe das Gefühl, dass die Menschen sich mit ihrer Stadt identifizieren. „Nutzen Sie die Aufbruchstimmung“, gab er den Kommunalpolitikern, Vereinsrepräsentanten, Unternehmern und Mitarbeitern der Verwaltung mit auf den Weg. „Vergessen Sie dabei nicht die Jugend“, deren Stimme eine besondere Bedeutung beim Zukunftsprozess einzuräumen sei. „Pflegen Sie die Pflanze, die sich hier entfaltet.“

Burgstadt bietet Vielfalt

Auf einen besonderen Spaziergang durch Kastellaun nahm Björn Hekmati, Experte für Stadtentwicklung an der Technischen Universität Darmstadt, die Besucher mit an diesem Abend. Seine ganz persönlichen Sichtweisen präsentierte er mit Handyschnappschüssen. Besonders beeindruckten den Fachmann viele Details in der Burgstadt wie zum Beispiel das Metzgerschild, der Kaugummiautomat, zerbrochene Scheiben in einer Schmiedewerkstatt, die Blumenarrangements des städtischen Gärtners auf dem Marktplatz oder die geometrischen Linien der Ein- und Ausfahrten zu den Parkdecks. Vielfalt in einer lebenswerten Umgebung sind für ihn wichtige Eigenschaften einer Kleinstadt – und die hat er anscheinend in Kastellaun gefunden.

Von unserem Reporter Werner Dupuis