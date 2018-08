Kastellaun hat einen Plan für die Zukunft

Aus unserem Archiv

Kastellaun

Die Burgstadt nahm als eine von bundesweit acht Kleinstädten seit Februar 2015 an einem Forschungsprojekt zum Thema „Potenziale von Kleinstädten in peripheren Lagen“ des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit teil. Entstanden ist in diesem Prozess der „Zukunftsplan 2030“. Im Juni läuft das Modellvorhaben aus. Als Richtschnur soll der Zukunftsplan nicht nur dem aktuellen Stadtrat, sondern auch über die anstehenden Kommunalwahl im Mai 2019 hinaus dienen. Das beschloss der Rat einstimmig in seiner Sitzung am Mittwochabend.