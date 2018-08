Hunsrück und Mittelrhein zeigen sich in diesen Tagen von ihrer allerschönsten Seite. Sowohl im Welterbetal, als auch auf den Hunsrückhöhen stehen die Obstbäume in voller Blüte.

Foto: Werner Dupuis

In den Laubwäldern sprießt das Laub und leuchtet in vielfältigen Grüntönen. Auch die goldgelben Rapsfelder beginnen zu strahlen.

Eingebettet in einen wahren Blütenrausch ist in an diesen späten Apriltagen auch die katholische Kapelle von Evershausen. Sie ist eine Filiale von Sankt Markus im benachbarten Dommershausen und gehört zur katholischen Pfarrreingemeinschaft Kastellaun.

Laut einer Inschrift am Eingangsportal wurde der Saalbau 1763 erbaut. Die Kapelle ist dem Heiligen Vitus geweiht. In früheren Zeiten war sie ein beliebtes Ziel von Pilgergesellschaften, die vom Hunsrück an die Mosel zogen und in Eveshausen Station machten.

Das milde Klima auf dem Höhenzug zwischen den tief eingekerbten Tälern von Baybach und Lützbach sorgt dafür, dass hier seit alters her intensiv Obstbau betrieben wird. Darum gibt es noch viele alte Obstbäume und Streuobstwiesen, die das Landschaftsbild das ganzen Jahr über und nicht nur in der kurzen Zeit der opulenten Blüte bereichern. wd