"Kant" verabschiedet 71 Abiturienten

71 Abiturienten des Kant-Gymnasiums haben nach einem feierlichen Gottesdienst in der Christuskirche im Rahmen der anschließenden akademischen Abiturfeier in der Stadthalle Boppard ihre Reifezeugnisse entgegengenommen.

71 junge Männer und Frauen wurden am Ende ihrer Schulzeit am Bopparder Kant-Gymnasium mit den Reifezeugnis belohnt. Foto: Panneck

Schulleiter Wolfgang Spriewald dankte in seiner Abiturrede allen Eltern für die langjährige Unterstützung ihrer Kinder und dem Kollegium für die professionelle und hochwertige schulische Ausbildung der Schüler. Er betonte das vielfältige außerunterrichtliche Engagement der diesjährigen Abiturienten für ein lebendiges schulisches Leben und die Schulgemeinschaft. Besonders erfreulich ist der erfolgreiche Abschluss der drei ehemaligen Schülerinnen der Fritz-Straßmann Schule Stefanie Wodnew sowie der Geschwister Leonora und Arbnora Dresh.

Für die Schülerschaft überbrachten die Mitglieder der Schülerschaft, Marc Brixius und Laurin Rüdel, die Glückwünsche, für die Eltern forderte die ehemalige Schülerin Yvonne Dommershausen dazu auf, untereinander und der Schule verbunden zu bleiben.

Annabell Bach und Asena Lappas blickten als Abiturientinnen charmant auf die eigene Schulzeit zurück. Als Vertreter des Lehrerkollegiums warf Gernot Herz in Anlehnung an das Abiturmotto noch einmal einen Blick in das „AbiQuarium“.

Zahlreiche Abiturienten konnten Auszeichnungen und Preise für außergewöhnliche Leistungen in Empfang nehmen: Preise der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Deutschen Mathematiker Vereinigung gingen an Simon Wagner und Annika Wangard.

Den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker erhielt Sophia Bock. Auszeichnungen der Fachschaften für hervorragenden Leistungen in den Fächern Englisch und Latein gingen an Arndt Wilhelm von Osterroth, in Geschichte an Mascha Wernecke (Preis des Philologenverbandes) sowie in Geografie und Informatik/Robotik an Simon Wagner.

Die Fachschaft Musik zeichnete Annika Dommershausen, Sarah Michel, Manuel Neyer und Lena Schmidt aus. Für das beste Abitur mit der Note 1,0 erhielten Simon Wagner und Arndt Wilhelm von Osterroth einen Buchpreis des Vereins der Freunde und Förderer des Kant-Gymnasiums. Schulleiter Wolfgang Spriewald konnte den Preis der Kultusministerin an Sarah Michel für ihre vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz zum Wohle der Schulgemeinschaft übergeben. Der von der Abiturientia organisierte stimmungsvolle Abi-Ball mit einem bunten Programm schloss sich an und beendete die Schulzeit der sogenannten Stufe Q.