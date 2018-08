Jugendherberge St. Goar: Sanierung beginnt im Juni

Welche Themen bewegen die Menschen in der Stadt St. Goar? Bei einem Bürgerempfang informierte Stadtbürgermeister Horst Vogt kürzlich in der Rheinfelshalle über das städtischen Geschehen.

Stadtbürgermeister Horst Vogt hatte zum Bürgerempfang in die St. Goarer Rheinfelshalle eingeladen. Foto: Gerhard Rolinger

Zahlreiche Gäste waren gekommen. Der Musikverein St. Goar unter der Leitung von Uwe Hanß verlieh dem Empfang einen festlichen Rahmen.

Der Stadtbürgermeister gab einen Ausblick auf die kommenden Monate: Mit dem Ausbau des Rathausplatzes und des Platzes vor der katholischen Pfarrkirche wird ein neues Kapitel zum Projekt „Modellstadt St. Goar“ geschrieben. Die Gestaltung des Platzes und die Fertigstellung des Rheinbalkons seien die bedeutendsten Investitionen in diesem Jahr.

Krankenhaus bleibt, bis Umbau in Oberwesel fertiggestellt ist

Mitte Juni beginnt die aufwendige Sanierung der seit einigen Jahren geschlossenen Jugendherberge, die nach der Modernisierung über 107 Betten verfügen wird. Das St. Goarer Krankenhaus wird noch solange erhalten bleiben, bis der Umbau am Standort Oberwesel fertiggestellt ist.

Als weitere wichtige Aufgaben stehen die weitere Sanierung der Burg Rheinfels und ein Sanierungsprogramm für Biebernheim an. Hier sind ein Dorfgemeinschaftshaus, die Verlegung des Kriegerdenkmals, die Verlängerung des Gehweges an der K 100 bis zum Sportplatz und der Ausbau der Straßen „Im Stockgarten“ und „An der Bach“ vorgesehen, aber auch die Förderung privater Maßnahmen. Diese Maßnahmen würden eine hohe Förderung erfahren, wobei sie einzeln geprüft werden, hieß es. Außerdem ist der Ausbau der K 100 zwischen Utzenhain und dem Ortseingangsbereich von Biebernheim im Rahmen des Kreisstraßenbauprogramms geplant und soll noch in diesem Jahr begonnen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei Kinderbetreuung und Bildung: „Wir investieren kontinuierlich in unseren Kindergarten und die Rheinfelsschule“, betonte Horst Vogt. So werden beispielsweise Maßnahmen geprüft, um der hohen Nachfrage nach Kitaplätzen in der Stadt St. Goar nachzukommen. Der Antrag zur Aufnahme in das kommunale Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur ist von der Kreisverwaltung befürwortend an die Landesregierung weitergeleitet worden.

Es kündigen sich noch weitere Baumaßnahmen an: In Kürze wird für eine Zeit von drei bis sechs Monaten in der Hellsgasse in Werlau ein größerer Abwasserkanal verlegt. Im Zuge dieser Maßnahme wird der Gehweg erneuert und die Straße ausgebessert.

Auch Landrat Marlon Bröhr war an diesem Tag in der Rheinfelshalle zu Gast und ging in seiner Ansprache auf die Problematik ein, eine Rheinbrücke bei St. Goar zu errichten. Er schilderte, warum die Bürger des Rhein-Hunsrück-Kreises aus seiner Sicht diese Brücke nicht bezahlen können: „Unser System ist so aufgebaut, dass die mit dem großen Portemonnaie die großen Projekte bezahlen, und die mit dem kleinen Portemonnaie bezahlen die kleinen Sachen.“

Aber auch in den vergangenen Monaten hat sich in St. Goar einiges getan: Die Ortsdurchfahrt in Werlau wurde fertiggestellt, der Aufgang vom Bahnhof zum Ulmenhof und zum „Kurzen Pfad“ nach Biebernheim gesichert und das Lotsendenkmal am Ruderhaus enthüllt. Der Lotse soll auf dem Rheinbalkon seinen endgültigen Platz erhalten.

Parkplatzangebot in der Stadt hat sich entspannt

Das neue Parkraumbewirtschaftungskonzept hat sich laut Vogt bewährt und das Parkplatzangebot entspannt, die Tourist-Information bezog ihre neuen Räume in der ehemaligen Volksbank, und den Beherbergungsbetrieben wurde die Möglichkeit eröffnet, ihren Gästen das VRM-Ticket anzubieten, sodass diese während ihres Aufenthaltes in St. Goar Bahn- und Buslinien kostenlos nutzen können.

Der Tross der Vor-Tour der Hoffnung machte Halt in St. Goar. Die Vertreter fast aller örtlichen Vereine und sonstiger Einrichtungen konnten dem Tourchef als Spende den stolzen Betrag 16.825,65 Euro überreichen. Die deutsch-französische Partnerschaft wird in St. Goar gelebt. Eine ansehnliche Abordnung aus der Rheinfelsstadt besuchte erneut die burgundische Partnerstadt Chatillon-en-Bazois.

Ein dominantes Thema in den vergangenen Monaten war die anstehende Fusion der VG St. Goar-Oberwesel. Der Bürgerentscheid ergab auch in St. Goar eindeutig, dass die Bürger sich einen Zusammenschluss mit der VG Emmelshausen wünschen, betonte der Stadtbürgermeister im Rückblick.