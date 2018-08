Jan Jost ist der Schüler für alle Fälle

„Er ist immer da, wenn Hilfe gebraucht wird“, lobte Klassenlehrer Sven Miedreich den diesjährigen Preisträger der Gilányi-Stiftung von der Paul-Schneider-Realschule plus und Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren (PSS).

„Mr. Ehrenamt“ der Paul-Schneider-Schule, Jan Jost (Mitte), wird von László Gilányi (3 von links) vor der Jahrgangsversammlung der Neuntklässler ausgezeichnet – die Eltern, Bettina und Reiner Jost (beide links), sind stolz auf ihren Sohn. Foto: Paul-Schneider-Realschule plus

Schweren Herzens verabschiedete die Lerngruppe 9 den so geehrten Jan Jost aus Würrich, der nicht nur einen vorbildlichen Berufsreife-Abschluss erreicht hat, sondern auch für sein Engagement und seine Leistungen jenseits des Unterrichts und für die Schulgemeinschaft ausgezeichnet wurde.

„Schule und Schulgemeinschaft funktionieren nicht, wenn man sich nicht auch freiwillig einbringt“, stellte László Gilányi anlässlich der Preisverleihung fest. Mit Jan hat die Schule demnach den richtigen Preisträger ausgesucht. Der Absolvent der 9. Klasse besucht die PSS seit dem 5. Schuljahr, gehört zu den Gründungsmitgliedern der Schulsanitäter und der Schulimker und besitzt eine herausragende handwerkliche Begabung.

„Obwohl er die Qualifikation für das 10. Schuljahr erreicht hat, entschied er sich für die Ausbildung“, so Miedreich, „das ist schade, aber es passt zu unserem Mr. Ehrenamt.“ Jan war immer da, Fehlzeiten hatte er praktisch keine, und er packte seit fünf Jahren immer mit an, sei es in der Lerngruppe, bei Klassenfahrten oder wenn der Hausmeister Hilfe brauchte. Seine Zeugnisse zeugen nicht nur von gute Lernleistungen, auch Jans soziale Tugenden wie Fleiß und Zuverlässigkeit wurden stets mit guten Noten bewertet.

Mutter Bettina Jost war sprachlos, wie ihr Sohn: „Da kannst du stolz sein.“ Obwohl sie Elternsprecherin und im Schulelternbeirat ist, überraschten die Schule und Gilányi Familie Jost. Dass Jan ausgezeichnet wurde, kam indes nicht unerwartet für seine Lehrer. „Er war immer zielstrebig und wusste, was er will. Daher überlegten wir nicht lange, wer den Preis bekommen soll“, sagte Sven Miedreich stellvertretend für das Lehrerteam.

„Jan steht für die Verwurzelung in der Region“, resümierte Gilányi. Angesichts seiner handwerklichen Interessen überreichte die Stiftung einen Gutschein über 300 Euro für den Baummarkt. „Werkzeug kann man nicht genug haben“, freute sich Jan. Der junge Absolvent beginnt nach der Schule eine Ausbildung zum Elektriker. Natürlich bleibt er dem Ehrenamt treu, Imkerverein und Feuerwehr in Würrich können auf Jan natürlich auch nicht verzichten.